Katy Perry: Με καρό matching set και ψάθινο καπέλο σε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Μύκονο

Katy Perry είναι μία ακόμη διεθνής σταρ που επέλεξε τη Μύκονο για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές της. Η 41χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στις αρχές Αυγούστου στο νησί των Ανέμων, όπου ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε κατά την άφιξή της στην Ψαρρού με ένα πολυτελές γιοτ.

Για την εμφάνισή της, η Katy Perry επέλεξε ένα άνετο καλοκαιρινό σύνολο, ιδανικό για τις διακοπές στο νησί. Συγκεκριμένα, φορούσε ένα καρό matching set, που αποτελούνταν από σορτς και ασορτί crop top, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με μια παιχνιδιάρικη, resort αισθητική.

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Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το look της με ένα ψάθινο καπέλο, σαγιονάρες και ένα ζευγάρι cat-eye γυαλιά ηλίου, κρατώντας την εμφάνισή της χαλαρή και ανεπιτήδευτη.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στη Μύκονο, η Katy Perry κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην Ελλάδα βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της, Justin Trudeau, με τον οποίο πέρασε μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών στα ελληνικά νησιά.

Πηγή: marieclaire.gr