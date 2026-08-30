Τα δύο σενάρια για τις κάλπες: Ποιες προτάσεις είναι στο τραπέζι και πού στοχεύει το Μαξίμου

Να μην υποκύψουν στον... πειρασμό για έναν εκλογικό αιφνιδιασμό το φθινόπωρο έχουν αποφασίσει στο κυβερνών κόμμα. Η απόφαση για εκλογές την άνοιξη του 2027 θεωρείται πως έχει κλειδώσει και αυτό που μένει να αποφασιστεί είναι ποιο μήνα θα πάνε οι πολίτες στις κάλπες.

Στο Μαξίμου θεωρούν πως το πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, αλλά και η παρουσίαση ενός οδικού χάρτη για την επόμενη τετραετία θα οδηγήσουν στην «επιστροφή» απογοητευμένων ψηφοφόρων.

Επομένως, η εκτίμηση είναι πως πρέπει να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για να αποδώσουν τα μέτρα και να δουν στην πράξη οι πολίτες τα αποτελέσματα των σχεδιαζόμενων μειώσεων φόρων και αυξήσεων μισθών και συντάξεων.

Άλλωστε και πέρυσι όταν έγιναν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, δεν υπήρξε ουσιαστική αλλαγή στα ποσοστά της ΝΔ στις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Ωστόσο όταν μπήκαν τα μέτρα σε εφαρμογή- στις αρχές της φετινής χρονιάς - τα «γαλάζια» ποσοστά είχαν βελτίωση στις μετρήσεις.

Βέβαια στο κυβερνών κόμμα δεν περνά απαρατήρητο πως το ποσοστό της ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου κινείται κοντά στο 30% και απέχει από το στόχο της αυτοδυναμίας. Επομένως η προσέγγιση δυσαρεστημένων ψηφοφόρων αποτελεί το κρισιμότερο στοίχημα για τους «γαλάζιους», που θέλουν να μιλήσουν στη μεσαία τάξη (που συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στις γαλάζιες εκλογικές νίκες το 2019 και το 2023).

Τα σενάρια

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχουν ήδη υπάρξει προτάσεις για το πότε θα μπορούσαν να γίνουν οι εκλογές, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Ένα σενάριο που είναι στο τραπέζι είναι οι εκλογές να γίνουν στο τέλος Μαρτίου ή τον Απρίλιο οπότε και οι πολίτες θα έχουν δει τα πρώτα αποτελέσματα μιας σειράς μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.

Να σημειωθεί εδώ πως την επόμενη χρονιά το Πάσχα είναι στις 2 Μαΐου. Επομένως αν οι εκλογές γίνουν πριν από το Πάσχα, μια ημερομηνία που θα μπορούσε να συζητηθεί είναι η 25η Απριλίου.

Το δεύτερο σενάριο, που είναι στο τραπέζι, είναι οι εκλογές να γίνουν ακόμα πιο κοντά στη λήξη της τετραετίας και για παράδειγμα προς το τέλος Μαΐου. Σε μία τέτοια περίπτωση και με δεδομένο πως η χώρα θα αναλάβει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 την προεδρία της Ε.Ε οι «γαλάζιοι» θα ποντάρουν στο χαρτί της σταθερότητας.

Θα θέτουν δηλαδή το ερώτημα «ποιος θα κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας» και θα τονίζουν πως δεν υπάρχουν περιθώρια για πειραματισμούς.

Από την κυβέρνηση θέλουν να αντιμετωπίσουν δύο κρίσιμα θέματα:

-Πρώτον, να αποφύγουν το ενδεχόμενο δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι να μην σηκωθούν από το καναπέ για να πάνε μέχρι τις κάλπες, αλλά να στείλουν με την αποχή «μήνυμα» στην κυβέρνηση. Να σημειωθεί εδώ, πως στις εθνικές εκλογές τον Ιούνιο του 2023 η συμμετοχή ήταν 53,7%, ενώ στις ευρωεκλογές της επόμενης χρονιάς ήταν 41,24%

-Δεύτερον, να αποφύγουν μια χαλαρή ψήφο. Για παράδειγμα ελλοχεύει ο κίνδυνος για το κυβερνών κόμμα ένα κομμάτι ψηφοφόρων να στραφεί σε μια ψήφο διαμαρτυρίας, θεωρώντας πως θα υπάρξουν και δεύτερες εκλογές. Δεν είναι τυχαίο πως από τη Ν.Δ επαναλαμβάνουν πως «η Κυριακή των εκλογών είναι μία» και πως «η κάλπη είναι άδεια και πρέπει να γεμίσει με «γαλάζια» ψηφοδέλτια».

Τα πυρά στην αντιπολίτευση

Για εκλογές στην άνοιξη του 2027 μίλησε εκ νέου χθες ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, σημειώνοντας ότι «ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, για δύο λόγους». Όπως είπε ο πρώτος λόγος είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση, να ξεδιπλώσει και να εξηγήσει το έργο της. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχει αρκετός χρόνος για «να αναδεικνύεται αυτή η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη -λυπάμαι γι΄αυτή τη σκληρή λέξη αλλά την εννοώ- της αντιπολίτευσης»

Μάλιστα, έκανε αναφορά στο «ΠΑΣΟΚ του του κ. Ανδρουλάκη» λέγοντας πως επιλέγει να μην ψηφίσει για Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για Αντιπρόεδρο της Βουλής την κα Ακρίτα «στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και, πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά»

Από την κυβέρνηση κατηγορούν την αντιπολίτευση πως δεν καταθέτει αξιόπιστο σχέδιο για την επόμενη μέρα και δεν έχει ρεαλιστικές και κοστολογημένες προτάσεις. Από την πλευρά τους οι «γαλάζιοι» θέλουν να επενδύσουν σε ένα θετικό αφήγημα στην οικονομία αλλά και να επενδύσουν σε μία σειρά έργων που υλοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο.

«Κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας» τόνισε πρόσφατα από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός. Η αναφορά του αυτή στο «διαβατήριο αξιοπιστίας» θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, μέρος της στρατηγικής με την οποία θα πάει η κυβέρνηση μέχρι τις κάλπες.

Πηγή: Ethnos.gr