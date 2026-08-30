Καιρός σήμερα: Αποπνικτική ατμόσφαιρα με ζέστη και αφρικανική σκόνη

Σύννεφο αφρικανικής σκόνης καλύπτει και σήμερα Κυριακή (30.08.2026) τη χώρα, πράγμα που σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία που θα ξεπεράσει και πάλι τους 35 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, η ατμόσφαιρα θα είναι ιδιαίτερα αποπνικτική.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς.

Στα νησιά του Αιγαίου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 με 32 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσακιρα το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη και στη Θράκη η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και νότια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 με 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.