Ουκρανός δημοσιογράφος: «Ο Σπανούλης θα έπρεπε να ξέρει ότι οι παλαιότεροι ρεπόρτερ είναι στο μέτωπο»…

Ο προπονητής της Ελλάδας, μετά την ήττα από την Ουκρανία, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του σε ερώτηση δημοσιογράφου στον Ντίνο Μήτογλου για την απόδοσή του στο πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο.
Ο Βασίλης Σπανούλης σε εκείνο το σημείο παρενέβη και ανέφερε: «Τι ερώτηση είναι αυτή; ποιος ασχολείται με τους πόντους; Αυτή είναι πολύ κακή ερώτηση».
Η αντίδραση του ομοσπονδιακού προπονητή, έφερε την αντίδραση του Ουκρανού δημοσιογράφου, Ολεξάντρ Προσούτα, που σε ανάρτησή του στο «Χ», ανέφερε:
«Αυτή είναι κακή ερώτηση, ναι Αλλά προήλθε από νεότερο δημοσιογράφο Επειδή οι μεγαλύτεροι Ουκρανοί δημοσιογράφοι είναι στην πρώτη γραμμή. Υπάρχει πόλεμος στη χώρα μας.
Ίσως ο προπονητής Σπανούλης θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί γι' αυτό Ειδικά εργαζόμενος στη Μονακό υπό Ουκρανό Γενικό Διευθυντή & βοηθό προπονητή».
That’s bad question, yes— Oleksandr Proshuta (@alex_proshuta) August 28, 2026
But it came from younger journalist
Because elder Ukrainian journalists are on the frontline. There’s war in our country
Maybe coach Spanoulis should have been informed about this
Especially working in Monaco under Ukrainian GM & assistant coach https://t.co/G9PTUhuyCT