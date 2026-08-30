Ουκρανός δημοσιογράφος: «Ο Σπανούλης θα έπρεπε να ξέρει ότι οι παλαιότεροι ρεπόρτερ είναι στο μέτωπο»…

O Oυκρανός δημοσιογράφος, Ολεξάντρ Προσούτα σχολίασε την αντίδραση που είχε ο Βασίλης Σπανούλης, σε ερώτηση για την απόδοση του Ντίνου Μήτογλου.

Ο προπονητής της Ελλάδας, μετά την ήττα από την Ουκρανία, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του σε ερώτηση δημοσιογράφου στον Ντίνο Μήτογλου για την απόδοσή του στο πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο.

Ο Βασίλης Σπανούλης σε εκείνο το σημείο παρενέβη και ανέφερε: «Τι ερώτηση είναι αυτή; ποιος ασχολείται με τους πόντους; Αυτή είναι πολύ κακή ερώτηση».

Η αντίδραση του ομοσπονδιακού προπονητή, έφερε την αντίδραση του Ουκρανού δημοσιογράφου, Ολεξάντρ Προσούτα, που σε ανάρτησή του στο «Χ», ανέφερε:

«Αυτή είναι κακή ερώτηση, ναι Αλλά προήλθε από νεότερο δημοσιογράφο Επειδή οι μεγαλύτεροι Ουκρανοί δημοσιογράφοι είναι στην πρώτη γραμμή. Υπάρχει πόλεμος στη χώρα μας.

Ίσως ο προπονητής Σπανούλης θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί γι' αυτό Ειδικά εργαζόμενος στη Μονακό υπό Ουκρανό Γενικό Διευθυντή & βοηθό προπονητή».