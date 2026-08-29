Ο εκπληκτικός Μπάντιο «καθάρισε» την Ανγκόλα! (vid)

Ο νέος γκαρντ του Παναθηναϊκού ήταν εξαιρετικός στη νίκη της Σενεγάλης με 84-82, έχοντας 24 πόντους και μεγάλο τρίποντο στο φινάλε.

Συγκλονιστικό παιχνίδι έγινε στο Ντακάρ, εκεί, όπου η Σενεγάλη νίκησε την Ανγκόλα με 84-82. Με τον νέο γκαρντ του Παναθηναϊκού, Μπράνκου Μπάντιο, να κάνει για τα καλά την διαφορά, έχοντας 24 πόντους, 7 ασίστ και το τρίποντο της νίκης.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού πέρα από τους 24 πόντους και τις 7 ασίστ είχε ακόμη, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 25 βαθμούς στο efficiency, με 9/14 δίποντα και 3/6 τρίποντα σε 32':57'' συμμετοχής.

Με 42 δευτερόλεπτα να απομένουν ο Μπάντιο ευστόχησε σε τρίποντο, κάνοντας το 84-82 και κρατώντας έτσι την Σενεγάλη για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης στο Παγκόσμιο του Κατάρ.

Πολύ καλός για τους νικητές ήταν και ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού, Εμπάι Εντιάι, ο οποίος είχε 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.