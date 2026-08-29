Ο εκπληκτικός Μπάντιο «καθάρισε» την Ανγκόλα! (vid)

Συγκλονιστικό παιχνίδι έγινε στο Ντακάρ, εκεί, όπου η Σενεγάλη νίκησε την Ανγκόλα με 84-82. Με τον νέο γκαρντ του Παναθηναϊκού, Μπράνκου Μπάντιο, να κάνει για τα καλά την διαφορά, έχοντας 24 πόντους, 7 ασίστ και το τρίποντο της νίκης.
Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού πέρα από τους 24 πόντους και τις 7 ασίστ είχε ακόμη, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 25 βαθμούς στο efficiency, με 9/14 δίποντα και 3/6 τρίποντα σε 32':57'' συμμετοχής.
Με 42 δευτερόλεπτα να απομένουν ο Μπάντιο ευστόχησε σε τρίποντο, κάνοντας το 84-82 και κρατώντας έτσι την Σενεγάλη για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης στο Παγκόσμιο του Κατάρ.
Πολύ καλός για τους νικητές ήταν και ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού, Εμπάι Εντιάι, ο οποίος είχε 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.
BRANCOU BADIO PUT ON A SHOW IN THE AFRICAN DERBY ☘️— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) August 29, 2026
🇸🇳 24 PTS
🇸🇳 7 AST
🇸🇳 4 REB#FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/GPPphtoavw