Η Εθνική Ανδρών «λύγισε» την Πορτογαλία και πάει για το χρυσό

Στον μεγάλο τελικό των Μεσογειακών Αγώνων του Τάραντα προκρίθηκε η Εθνική χάντμπολ ανδρών, μετά τη νίκη της με 32-30 απέναντι στην Πορτογαλία στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και εξασφάλισε την παρουσία της στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο, όπου τη Δευτέρα στις 21:00 θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο.

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε από τα πρώτα λεπτά να πάρει τον έλεγχο και το προβάδισμα στο σκορ. Μάλιστα, η διαφορά έφτασε δύο φορές στα πέντε γκολ, αρχικά στο 7-2 και στη συνέχεια στο 12-7, με την Εθνική να διατηρεί το πάνω χέρι απέναντι στους Πορτογάλους.

Η Πορτογαλία επιχείρησε στα τελευταία λεπτά να επιστρέψει και να διεκδικήσει την ανατροπή, μειώνοντας τη διαφορά και αυξάνοντας την πίεση προς την ελληνική ομάδα.

Οι διεθνείς, ωστόσο, διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους στο φινάλε και έφτασαν στη νίκη με 32-30, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τον τελικό.

Πλέον, η Εθνική στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με την Αίγυπτο, έχοντας την ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της στους Μεσογειακούς Αγώνες.