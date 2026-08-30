Χριστοφιδέλης: «Είμαι περήφανος, δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει την αξία της νίκης μας»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής βόλεϊ ανδρών, Κώστας Χριστοφιδέλης, μετά την ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων, εξέφρασε την περηφάνια του για τους αθλητές του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στο προχθεσινό παιχνίδι με την Τουρκία δεν ήμασταν πνευματικά έτοιμοι. Δεν έχει σημασία η ήττα. Σε αυτή την εθνική ομάδα έχουμε πει ότι δεν θα αφήνουμε παιχνίδια να φεύγουμε. Μπορεί να έρθει η νίκη, μπορεί να έρθει η ήττα.

Με βίντεο και με συζητήσεις μιλήσαμε με τους αθλητές. Τα παιδιά έδειξαν αντίδραση απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο. Σε όποιον λέει ότι η Ιταλία δεν είχε καλούς παίκτες ή είναι υποδεέστερης αξίας πρέπει να δει την κουλτούρα της, τις ομάδες που έχει.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει την αξία της νίκης μας. Δεν πρόκειται να τα καταφέρει. Είμαι περήφανος για τα παιδιά γιατί ήταν έτοιμοι πνευματικά σε ένα γεμάτο γήπεδο, σε σετ στη κόψη του ξυραφιού.

Ανταποκριθήκαμε με μεγάλη συνέπεια και νικήσαμε έναν μεγάλο αντίπαλο. Λίγες ώρες ξεκούρασης, να προετοιμαστούμε σωματικά και κυρίως πνευματικά για να αντιμετωπίσουμε την Γαλλία, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε τη νίκη στον τελικό».