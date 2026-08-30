Μπήκε με δάκρυα στο Hall of Fame ο Φέντερερ (vids)

Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση ήταν αυτή της επίσημης ένταξης του Ρότζερ Φέντερερ στο Hall of Fame, με τον ίδιο και τη Μίρκα να κλέβουν την παράσταση με τις ομιλίες τους.

Η σύζυγος του Ελβετού θρύλου ήταν εκείνη που τον παρουσίασε στην τελετή του Νιούπορτ, σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της με ομιλία. Τα λόγια της για τον άνθρωπο πίσω από τον «βασιλιά» του τένις ήταν ιδιαίτερα συγκινητικά.

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τον γνωρίζουν ως έναν από τους σπουδαιότερους τενίστες που έζησαν ποτέ», ανέφερε συναισθηματικά φορτισμένη. «Όσοι από εμάς γνωρίζουμε τον Ρότζερ καλύτερα, γνωρίζουμε κάτι ακόμα καλύτερα. Τα τρόπαια και τα ρεκόρ είναι εξαιρετικά, αλλά είναι μόνο ένα μέρος της κληρονομιάς του... Αυτό που με κάνει πιο περήφανη είναι αυτό που είναι όταν κανείς δεν με παρακολουθεί».

Όταν ήρθε η σειρά του Φέντερερ να ανέβει στο βήμα, ήταν εμφανές από τα πρώτα κιόλας λεπτά πόσο έντονα βίωνε τη στιγμή. Η συγκίνησή του ήταν έντονη και σε αρκετά σημεία της ομιλίας του δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Μίρκα, αποκαλύπτοντας πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει στη ζωή και την καριέρα του: «Η Μίρκα είναι ο άνθρωπος που μου έδειξε πώς να είμαι πιο συγκεντρωμένος στο τένις και να βρίσκω χαρά σε όλα τα υπόλοιπα», είπε. «Είναι μια υπέροχη μητέρα για τα τέσσερα παιδιά μας, που κάνει το αδύνατο δυνατό σε όλες τις ζωές μας. Εκείνη κι εγώ κρατιόμαστε από το χέρι και περνάμε μέσα από τοίχους. Σε ευχαριστώ».

Ο Ελβετός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του ούτε όταν αναφέρθηκε στον επί σειρά ετών προπονητή και στενό του φίλο, Σέβεριν Λούτι, ο οποίος αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της διαδρομής του.

Παράλληλα, ο Φέντερερ μίλησε για τη σχέση του με το ίδιο το τένις και για το στοιχείο που, όπως εξήγησε, τον κράτησε συνδεδεμένο με το άθλημα όλα αυτά τα χρόνια: «Παίζουμε τένις, είμαστε τενίστες. Για μένα, αυτό είναι το νόημα: η αίσθηση του παιχνιδιού», είπε ο Φέντερερ. «Ναι, αυτό το άθλημα απαιτεί δουλειά και προπόνηση. Όμως η χαρά του παιχνιδιού ήταν πάντα αυτή που με οδηγούσε. Και όταν η δουλειά και το παιχνίδι γίνονται ένα, τότε είναι το καλύτερο συναίσθημα απ’ όλα».

Μιλώντας για την είσοδό του στο Hall of Fame, ο Ρότζερ στάθηκε στη μοναδικότητα της στιγμής και στο γεγονός ότι πλέον αποτελεί μέρος της ιστορίας που θαύμαζε από μικρός.

«Είναι εκπληκτικό να βλέπεις τον εαυτό σου σε ένα μέρος σαν κι αυτό, να περπατάς στο Hall of Fame και να βυθίζεσαι στην ιστορία αυτού του αθλήματος. Αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα. Να διαβάζω τις ιστορίες των μεγαλύτερων ηρώων μου και να συνειδητοποιώ, να το συνειδητοποιώ πραγματικά για πρώτη φορά, ότι έχω κι εγώ μια θέση εδώ. Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου».

Ο Φέντερερ ολοκλήρωσε την ομιλία του με μια φράση που συμπύκνωσε το συναίσθημα της βραδιάς: «Αυτό το αγόρι από τη Βασιλεία σάς ευχαριστεί για την απίστευτη τιμή. Και σας ευχαριστώ όλους εσάς που μοιραστήκατε μαζί μου αυτή τη διαδρομή που μας έφερε κοντά».

Στην τελετή, κατά την οποία εντάχθηκε στο Hall of Fame και η Μαρία Καρίλο, βρέθηκαν πολλές μεγάλες προσωπικότητες από την ιστορία του τένις, αλλά και πλήθος φίλων του αθλήματος που θέλησαν να τιμήσουν τον σπουδαίο Ελβετό. Παράλληλα, αρκετοί από τους κορυφαίους παίκτες της σημερινής εποχής έστειλαν τα δικά τους συγχαρητήρια μέσω βίντεο της ATP.

Ο Φέντερερ παρέμεινε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για 310 εβδομάδες και ολοκλήρωσε την τεράστια καριέρα του με 103 τίτλους, εκ των οποίων οι 20 ήταν Grand Slam. Μπορεί οι αριθμοί να μην τον κατατάσσουν στην κορυφή της συζήτησης για τον GOAT, όμως η επιρροή του στο τένις και ο τρόπος με τον οποίο αγαπήθηκε από το κοινό τον καθιστούν, χωρίς αμφιβολία, έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία του αθλήματος και για πολλούς τον GOAT της καρδιάς τους.