Σούπερ απόδοση για τον απόλυτο ΟΦΗ στη Θεσσαλονίκη

Άρης και ΟΦΗ κοντράρονται μάλλον στο πιο ενδιαφέρον ζευγάρι της 2ης αγωνιστικής στη Super League.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν ξεκινήσει τη σεζόν ζεστά υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου και ψάχνουν το 3/3 απέναντι στον ανεβασμένο ΟΦΗ. Η νέα αγωνιστική περίοδος ξεκίνησε με το άνετο 2-0 επί της Αναγέννησης Καρδίτσας που συνδυάστηκε με πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, όμως οι Κίτρινοι δεν έμειναν εκεί.



Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος αντιμετώπισαν την Καλαμάτα μακριά από την έδρα τους, σε ένα ζόρικο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με σούπερ ανατροπή στο φινάλε. Τα δυο γκολ του Φαμπιάνο στο 88΄και το 90΄+3΄γύρισαν τούμπα το ματς για το τελικό 3-2 υπέρ του Άρη, ο οποίος κατάφερε να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα με δραματικό τρόπο.

ΑΠΟΔΟΣΗ στο 4.75: Νίκη ΟΦΗ

Ο πήχης δυσκολίας ωστόσο, ανεβαίνει απότομα ενόψει του αγώνα απέναντι στον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί άλλωστε, ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη με την αυτοπεποίθηση στο ζενίθ, καθώς δύσκολα θα μπορούσαν να είχαν φανταστεί ένα καλύτερο ξεκίνημα στη νέα αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη άλλωστε μέσα σε μερικές εβδομάδες έχει καταφέρει να κατακτήσει το Super Cup Ελλάδος στον τελικό με την ΑΕΚ, να κάνει θετική πρεμιέρα στο πρωτάθλημα απέναντι στον Βόλο Elabet, μα κυρίως να πετάξει εκτός την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με το επιβλητικό 5-0 σε συνολικό σκορ και να πανηγυρίσει μια ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League.



Οι Κρητικοί έκαναν το 2/2 στη Βουλγαρία προ ημερών με το άνετο 2-0 κι έδωσαν συνέχεια σε ένα τρελό ξεκίνημα στη νέα σεζόν, αποδεικνύοντας σε αυτό το σημείο πως έχουν την ψυχολογία, αλλά και το αγωνιστικό επίπεδο για να τα βάλουν με οποιονδήποτε αντίπαλο στα εγχώρια!

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