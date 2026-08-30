Ατρόμητος - ΠΑΟΚ με «combo» ισορροπίας στο Περιστέρι

Επιστροφή στα εγχώρια για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται να αφήσει πίσω τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και να βγάλει αντίδραση στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο.

Οι Θεσσαλονικείς περνούν ένα δύσκολο διάστημα υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι, ο οποίος είδε την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα με 3-2 από τη Μπραν στη Νορβηγία και να μένει εκτός Ευρώπης. Ένα σκληρό τέλος στην πορεία του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Conference League, με τον Δικέφαλο του Βορρά να πληρώνει την αμυντική του συμπεριφορά και να μένει φέτος χωρίς ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.



Το «στοίχημα» πλέον για τον ΠΑΟΚ είναι να μην «βουλιάξει» ψυχολογικά κι αγωνιστικά και να δείξει πως έχει ακόμα σφυγμό σε μια απαιτητική έδρα που κρύβει πάντα παγίδες. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, οι Θεσσαλονικείς παρουσίασαν μια διαφορετική δυναμική με τη νίκη με 4-0 απέναντι στον Λεβαδειακό, όμως την ίδια ώρα υπάρχουν ερωτηματικά για το πώς θα μπορέσει να αντιδράσει μακριά από το «σπίτι» του.



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Στην αντίπερα όχθη, ο Ατρόμητος ψάχνει τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα μετά την ήττα στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό. Αν και δεν κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα, η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ δυσκόλεψε τους Πειραιώτες και τελικά λύγισε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, σε μια προειδοποίηση για τον ΠΑΟΚ πως τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν διαφορετικά στο Περιστέρι.



Ο Ατρόμητος άλλωστε έχει την τάση να ανεβαίνει επίπεδο μπροστά στον κόσμο του, ακόμα και στις περιπτώσεις που φιλοξενεί μια ομάδα του BIG-4. Και με τον ΠΑΟΚ να ταξιδεύει με λαβωμένη ψυχολογία, οι Περιστεριώτες έχουν μπροστά τους την ευκαιρία να κάνουν την πρώτη έκπληξη της σεζόν.

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