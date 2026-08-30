Στο κυνήγι του αμερικανικού ονείρου

Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, θα μας... κρατήσει ξύπνιους για δύο εβδομάδες: ξεκινάει σήμερα στη Νέα Υόρκη το τελευταίο Grand Slam της σεζόν, το περίφημο US Open! AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Ένα τουρνουά που κρύβει αρκετές εκπλήξεις τα τελευταία χρόνια και δεν αποκλείεται να ακολουθήσει παρόμοια... συνταγή και τη φετινή σεζόν!

Στην πλευρά των ανδρών, απουσιάζει λόγω τραυματισμού ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, ο Γιάνικ Σίνερ και αυτό δίνει ευκαιρίες στους μεγάλους του αντιπάλους. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος, ωστόσο, είναι ο κάτοχος του τίτλου Κάρλος Αλκαράθ, που επιστρέφει στη δράση μετά από τέσσερις μήνες!

Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο 23χρονος Ισπανός; Είναι έτοιμος να αγωνιστεί σε best-of-five ματς; Την περίσταση μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με την προϋπόθεση ότι δεν θα τον προδώσει το σώμα του, κάτι που γίνεται συχνά τον τελευταίο καιρό. Το χρόνο, άλλωστε, δεν τον νίκησε ποτέ κανείς και ο Νόλε έχει φτάσει πια 39 ετών!

Από εκεί και πέρα με φιλοδοξίες κατεβαίνουν στη διοργάνωσης ο νικητής του Roland Garros Σάσα Ζβέρεφ, ο Μπεν Σέλτον, ο θριαμβευτής του Σινσινάτι Αρτούρ Φις, αλλά και το νέο αστέρι της Ισπανίας ο Ράφα Χόδαρ.

Στις γυναίκες, η αλήθεια είναι πως η υπερασπίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, όμως παραμένει φαβορί για το τρόπαιο. Η Έλενα Ριμπάκινα «χτυπάει» τον τίτλο και το Νο.1 του κόσμου, ενώ σε φόρμα είναι οι Τζέσικα Πεγκούλα και Κόκο Γκοφ, που θα έχουν και τον κόσμο στο πλευρό τους. Πάντα στα φαβορί, βέβαια, βρίσκεται και η Ίγκα Σβιόντεκ, που κατέκτησε και το τουρνουά στο Τορόντο πριν από λίγες μέρες.

Το ελληνικό ενδιαφέρον, φυσικά, στρέφεται σε Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκκαρη, αλλά το κακό για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα είναι ότι έχει πέσει πάνω στον Φις, με τον οποίο θα αναμετρηθεί τη Δευτέρα (31/8). Η Μαρία, από την πλευρά της, παίζει την Τρίτη (1/9) με τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι.

Το σημερινό πρόγραμμα:

Arthur Ashe Stadium (έναρξη πρώτου αγώνα 19:00)

Τζέσικα Πεγκούλα [3] - Έλενα-Γκαμπριέλα Ρούσε

Ντανίλ Μεντβέντεφ [7] - Ούγκο Γκαστόν

(όχι πριν τις 02:00)

Μαριάνο Ναβόνε - Νόβακ Τζόκοβιτς [4]

Βένους Γουίλιαμς - Σοφία Κένιν

Louis Armstrong Stadium (έναρξη πρώτου αγώνα 18:00)

Τζάσμιν Παολίνι [19] - Βικτόρια Ερζιάβετς

Κόλμαν Γουόνγκ - Τόμι Πολ [20]

(όχι πριν τις 02:00)

Ελίνα Σβιτολίνα [9] - Σολάνα Σιέρα

Αλεξάντερ Μπούμπλικ [15] - Τζέι Τζέι Γουλφ

Grandstand (έναρξη πρώτου αγώνα 18:00)

Γίρι Λεχέτσκα [18] - Πάμπλο Καρένιο Μπούστα

Μάρτα Κόστγιουκ [11] - Στορμ Χάντερ

Μιόμιρ Κετσμάνοβιτς - Ντένις Σαποβάλοφ

Έμα Ναβάρο [26] - Λόις Μπουασόν

Stadium 17 (έναρξη πρώτου αγώνα 18:00)

Καμίλα Ραχίμοβα - Μπαρμπόρα Κρεΐτσίκοβα [27]

Σουάι Τζανγκ - Λέιλα Φερνάντες [31]

Χάιμε Φάρια - Τζένσον Μπρουκσμπί

Άλεξ Μίκελσεν - Φεντερίκο Τσίνα

Court 5 (έναρξη πρώτου αγώνα 18:00)

Τάλια Γκίμπσον - Ντόνα Βέκιτς

Λούκα Βαν Άσε - Κάμερον Νόρι [29]

Κάρολ Λι - Κέιτι Μπόουλτερ

Μαρτίν Λανταλούθε - Τζέικομπ Φέρνλι

Court 6 (έναρξη πρώτου αγώνα 18:00)

Ρενάτα Σαρασούα - Πολίνα Ιάτσενκο

Εμιλιάνα Αράνγκο - Σινιού Γουάνγκ

Τιάγκο Αγκουστίν Τιράντε - Αντριάν Μανάρινo

Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι [27] - Βιτ Κοπσίβα

Court 7 (έναρξη πρώτου αγώνα 18:00)

Σο Σιμαμπουκούρο - Αρτούρ Ριντερκνέσ [26]

Λουκρέτσια Στεφανίνι - Νταγιάνα Γιαστρέμσκα

Αλεξάνταρ Βούκιτς - Ρέι Σακαμότο

Κίμπερλι Μπίρελ - Πέτρα Μαρτσίνκο

Court 10 (έναρξη πρώτου αγώνα 18:00)

Ντίνο Πρίζμιτς - Αλεξάντρ Σεβτσένκο

Τόμπι Σάμιουελ - Τόμας Μάχατς

Court 11 (έναρξη πρώτου αγώνα 18:00)

Γιμπίνγκ Γου - Άνταμ Γουόλτον

Ελβίνα Κάλιεβα - Λανιάνα Ταραρούντι

ΜακΚάρτνεϊ Κέσλερ - Εκατερίνα Αλεξάντροβα [18]

Σεμπάστιαν Γκόρτσνι - Ραφαέλ Κολινιόν

Court 12 (έναρξη πρώτου αγώνα 18:00)

Καμίλ Μάιζρακ - Χαμάντ Μεντζέντοβιτς

Λόιντ Χάρις - Τζακ Κένεντι

Χάνε Βαντεβίνκελ - Καρολίνα Πλίσκοβα

Τέιλα Πρέστον - Αλίσια Παρκς

Court 13 (έναρξη πρώτου αγώνα 18:00)

Ντανιέλ Μέριδα - Μάρτον Φούτσοβιτς

Τζάουμε Μουνάρ - Τερένς Ατμάν