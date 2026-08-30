Ασθενείς στο νοσοκομείο Χανίων έβγαλαν φαλτσέτα σε γιατρούς

Σοβαρό περιστατικό βίας και απειλής κατά του ιατρικού προσωπικού εκτυλίχθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σύμφωνα με επίσημη καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου, όταν δύο νεαρά άτομα που είχαν διακομιστεί τραυματισμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έβγαλαν αιχμηρό αντικείμενο (φαλτσέτα) και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον των εφημερευόντων ιατρών.

Σε δημόσια δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιγράφει το κλίμα τρόμου που επικράτησε στον χώρο, ενώ ασκεί δριμεία κριτική στους χειρισμούς των αστυνομικών αρχών, καταγγέλλοντας ότι οι φερόμενοι ως δράστες αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω της μη εφαρμογής του πρόσφατου νόμου για την αυτεπάγγελτη δίωξη περιστατικών βίας σε νοσηλευτικά ιδρύματα.

Το χρονικό της επίθεσης στα ΤΕΠ και ο πανικός του προσωπικού

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ, το περιστατικό έλαβε χώρα μεταξύ 10:00 και 11:00 το πρωί της Πέμπτης. Ένας νεαρός άνδρας και μία γυναίκα παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ φέροντας τραύματα τα οποία, κατά τις πρώτες ενδείξεις, οφείλονταν σε προγενέστερη αιματηρή συμπλοκή με τρίτα άτομα με χρήση φαλτσέτας.

Κατά την εισαγωγή τους στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων, η κατάσταση εκτραχύνθηκε άμεσα, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των γιατρών.

Περιγράφοντας τις στιγμές έντασης, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε:

«Σήμερα το πρωί 10 με 11 δύο νέα παιδιά ένας άνδρας και μια γυναίκα μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ τραυματισμένοι στα επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων. Έφεραν τραύματα που παραπέμπουν σε συμπλοκή με φαλτσέτες με άλλα άτομα. Μέσα στα επείγοντα του νοσοκομείου χωρίς κανένα λόγο έβγαλαν τη φαλτσέτα και κινήθηκαν απειλητικά σε βάρος των γιατρών. Τρόμαξε πολύ το προσωπικό. Οι σεκιουριτάδες δεν μπορούν να βοηθήσουν απαγορεύεται η σωματική επαφή με τους ταραξίες. Ειδοποίησαν την αστυνομία».

Η επέμβαση της αστυνομίας, ο φόβος στοχοποίησης και η απελευθέρωση των δραστών

Μετά την κλήση του προσωπικού, στο νοσοκομείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην προσαγωγή των δύο ατόμων στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Ωστόσο, η εξέλιξη της υπόθεσης προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας, καθώς ζητήθηκε από τον παθόντα ιατρό να μεταβεί στο τμήμα προκειμένου να καταθέσει έγκληση.

Ο γιατρός αρνήθηκε να υποβάλει μήνυση υπό τον φόβο αντιποίνων και προσωπικής στοχοποίησης, με αποτέλεσμα οι δύο ταραξίες να αφεθούν ελεύθεροι από τις αρχές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκος:

«Έφθασε η αστυνομία κατόπιν εορτής, πήρε στο αστυνομικό τμήμα τους δύο μαχαιροβγάλτες. Μετά ζήτησαν να πάει στο αστυνομικό τμήμα ο γιατρός που απειλήθηκε προκειμένου να υποβάλει μήνυση. Δεν πήγε ο γιατρός προκειμένου να μην στοχοποιηθεί. Τι έκανε η αστυνομία; Τους άφησαν ελεύθερους τους ταραξίες. Ούτε γάτα ούτε ζημιά».

Η καταγγελία για μη εφαρμογή του άρθρου 168 ΠΚ και του Νόμου 5090/2024

Στο επίκεντρο της τοποθέτησης του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ τίθεται το νομικό πλαίσιο προστασίας των υγειονομικών μονάδων, με σαφή αναφορά στην πρόσφατη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα. Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η Ελληνική Αστυνομία όφειλε να κινηθεί αυτεπαγγέλτως βάσει των ισχυουσών διατάξεων, χωρίς να προαπαιτείται η υποβολή έγκλησης από το τρομοκρατημένο προσωπικό.

Στο σχετικό απόσπασμα της δήλωσής του, ο κ. Γιαννάκος τονίζει:

«Η αστυνομία δεν κάνει τη δουλειά της. Δεν εφαρμόζουν το νόμο. Συγκεκριμένα το άρθρο 168 του ποινικού κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του νόμου 5090/2024. που ορίζει την αυτεπάγγελτη δίωξη των ταραξιών. Το μήνυμα που λαμβάνουν έτσι τα άτομα με παραβατική συμπεριφορά είναι ότι τα νοσοκομεία είναι ξέφραγο αμπέλι. Κάνουμε ότι θέλουμε χωρίς επιπτώσεις».

Το ξέρουμε…

Το να βλέπετε αυτά τα μηνύματα μπορεί να είναι κουραστικό. Και να είστε σίγουροί ότι ούτε κι εμείς βρίσκουμε κάποια ευχαρίστηση από το να τα γράφουμε... Όμως αυτό το μήνυμα δεν αφορά εμάς. Αφορά κάτι πολύ πιο σημαντικό: την επιβίωση της ανεξάρτητης, μαχητικής δημοσιογραφίας στην Kρήτη.

Πηγή: agonaskritis.gr