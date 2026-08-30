Γκομπένα και Γιεπτσιρτσίρ πρώτευσαν στον Μαραθώνιο του Σίδνεϊ

Ο Αιθίοπας, Αντίσου Γκομπένα και η Κενυάτισσα, Πέρες Γιεπτσιρτσίρ, πρώτευσαν στον Μαραθώνιο του Σίδνεϊ.

Ο Γκομπένα επιτέθηκε στο τελευταίο χιλιόμετρο τερματίζοντας τέσσερα δευτερόλεπτα μπροστά από τον Τσιμντέσα Ντεμπέλε Γκουέντα σε 2 ώρες, 4 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ αγώνα κατά σχεδόν 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα, ενώ τρίτο τερμάτισε ο Τεμπέλο Ραμακονγκοάνα από το Λεσότο.

Στον αγώνα των γυναικών, η Γιεπτσιρτσιρ κριάρχησε στον αγώνα, διασχίζοντας την γραμμή τερματισμού σχεδόν τέσσερα λεπτά μπροστά από τις διώκτριές της σε 2 ώρες, 18 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα, εννέα δευτερόλεπτα λιγότερο από το ρεκόρ της Σιφάν Χασάν.

Για την Κενυάτισσα Μαραθωνοδρόμο, αυτή είναι ακόμη μία νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου μετά από τις επιτυχίες της σε Βοστώνη, Νέα Υόρκη και Λονδίνο. Σημειώνεται, ότι περίπου 40.000 αθλητές (σ.σ. σχετικό ρεκόρ), συμμετείχαν εφέτος στην διαδρομή των 42.195 μέτρων στην αυστραλιανή μεγαλούπολη.