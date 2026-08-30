Πυροβολισμοί σε rave party στην Ελβετία - Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες

Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί έπεσαν περί τις 03.00 τοπική ώρα κατά τη διάρκεια του «Aarauer Rave», ετήσιου techno πάρτι με τη συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου.
«Ααράου: Νυκτερινά πυρά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σάχεν. Πολλά θύματα. Μαζική επέμβαση της αστυνομίας. Αποφύγετε την περιοχή», αναφέρεται νωρίτερα στην ανάρτηση της αστυνομίας στο Χ.
«Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα τι ακριβώς συνέβη» ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Στο σημείο έσπευσε και η Μονάδα Διαχείρισης Καταστροφών, καθώς και στρατιωτικό ελικόπτερο Super Puma.
Μια αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στην εφημερίδα Blick είπε ότι νόμιζε αρχικά πως επρόκειτο για πυροτεχνήματα. Μόνο όταν κάποιος φώναξε «Όλοι κάτω», η ίδια και άλλοι παρευρισκόμενοι κρύφτηκαν κάτω από τον θάλαμο του DJ.
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media ακούγονται πολλαπλοί πυροβολισμοί:
Πηγή: skai.gr