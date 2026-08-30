Πυροβολισμοί σε rave party στην Ελβετία - Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στη διάρκεια της νύχτας σε rave party στο ιπποδρόμιο της πόλης Ααράου της βόρειας Ελβετίας, κοντά στη Ζυρίχη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία να επιβεβαιώνει πως υπάρχει ένας νεκρός και πέντε τραυματίες, κάποιων εκ των οποίων σοβαρά. Ο δράστης διαφεύγει και είναι σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί έπεσαν περί τις 03.00 τοπική ώρα κατά τη διάρκεια του «Aarauer Rave», ετήσιου techno πάρτι με τη συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου.

++Nach vorläufigen Erkenntnissen haben die nächtlichen Schüsse im Aarauer Schachen ein Todesopfer und fünf, zum Teil schwer verletzte Personen gefordert. — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) August 30, 2026

«Ααράου: Νυκτερινά πυρά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σάχεν. Πολλά θύματα. Μαζική επέμβαση της αστυνομίας. Αποφύγετε την περιοχή», αναφέρεται νωρίτερα στην ανάρτηση της αστυνομίας στο Χ.

++Aarau: Nächtliche Schüsse bei Veranstaltung im Schachen. Mehrere Opfer. Grosseinsatz der Polizei läuft. Bleiben Sie dem Gebiet fern. Videos und Bilder bitte an Insta-Kanal Kantonspolizei_Aargau. Weitere Infos folgen.++ — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) August 30, 2026

«Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα τι ακριβώς συνέβη» ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Στο σημείο έσπευσε και η Μονάδα Διαχείρισης Καταστροφών, καθώς και στρατιωτικό ελικόπτερο Super Puma.

🇨🇭

La policía del cantón de Argovia confirma varios disparos de madrugada en el Aarauer Rave, un festival techno en el hipódromo de Aarau. Hay varios heridos. El recinto está acordonado y piden no acercarse.



Los tiros se produjeron hacia las 02:30–03:00, según medios suizos. Una… pic.twitter.com/h3JN7BihkE — Desde Fuera (@DesdeFueraES) August 30, 2026

Μια αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στην εφημερίδα Blick είπε ότι νόμιζε αρχικά πως επρόκειτο για πυροτεχνήματα. Μόνο όταν κάποιος φώναξε «Όλοι κάτω», η ίδια και άλλοι παρευρισκόμενοι κρύφτηκαν κάτω από τον θάλαμο του DJ.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media ακούγονται πολλαπλοί πυροβολισμοί:

AUDIO: Gunfire heard at event in Aarau, Switzerland; reports of multiple victims.



(Video obtained from Blick) https://t.co/vcKWPEiPQ8 pic.twitter.com/uA6wX6Z2DC — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 30, 2026

Πηγή: skai.gr