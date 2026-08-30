Πώς έγινε η τραγωδία στην Κύπρο με νεκρό τον 76χρονο επιχειρηματία, το σκάφος του διαλύθηκε στα βράχια (vid)

Μία από τις πιο έντονες καλοκαιρινές κακοκαιρίες των τελευταίων ετών που έπληξε το Σάββατο την Κύπρο άφησε πίσω της έναν νεκρό στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Πρόκειται για τον 76χρονο επιχειρηματία από τη Λεμεσό Ντίμη Μαυρόπουλο, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τα βράχια, μετά την καταστροφή σκάφους στο οποίο επέβαινε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κάβο Γκρέκο και τον Κόννο, όταν τρία σκάφη βρέθηκαν αντιμέτωπα με τις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησαν οι ισχυροί άνεμοι και η έντονη θαλασσοταραχή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δύο από τα σκάφη παρασύρθηκαν και προσέκρουσαν στα βράχια, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές. Ένα από αυτά ήταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε ο 76χρονος μαζί με την κόρη του και τη σύντροφό του.



Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να διασωθούν, όμως ο επιχειρηματίας εγκλωβίστηκε και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα βράχια, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Βίντεο από το Κάβο Γκρέκο:





Επιχείρηση διάσωσης στο Κάβο Γκρέκο: Ελικόπτερα και διασώστες στη μάχη με τα κύματα – Αποκλειστικά πλάνα pic.twitter.com/Ikg99vFYPj — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Αποκλειστικά πλάνα 4/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/Jz1zgGvtmQ — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Η επιχείρηση διάσωσης

Η αναφορά για σκάφη σε κίνδυνο κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στις 14:30 το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», ξεκινώντας ευρείας κλίμακας επιχείρηση με τη συμμετοχή εναέριων και πλωτών μέσων.

Στην περιοχή επιχείρησε ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, ενώ στη διάσωση συμμετείχαν επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας και οι ομάδες που έσπευσαν στο σημείο.



Συνολικά έξι άτομα απομακρύνθηκαν από την περιοχή. Η κόρη του 76χρονου και η σύντροφός του μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ για τον Ντίμη Μαυρόπουλο οι προσπάθειες δεν είχαν αίσιο αποτέλεσμα.



Οι Αρχές διερευνούν πλέον την ακριβή ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα σκάφη βρέθηκαν κοντά στην ακτή και δεν κατάφεραν να αποφύγουν την πρόσκρουση στα βράχια.



Βίντεο και φωτογραφίες από το Κάβο Γκρέκο:

Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1949 και συνέδεσε το όνομά του με τους αγώνες αυτοκινήτου, την επιχειρηματική δραστηριότητα και την κοινωνική ζωή της πόλης. Άρχισε να ασχολείται με το ράλλυ από την εφηβική του ηλικία και το 1969 ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως οδηγός των Ford και Mitsubishi. Στη συνέχεια αγωνίστηκε με την κυπριακή ομάδα Chrysler/Talbot και αναδείχθηκε σε έναν από τους γνωστότερους οδηγούς του κυπριακού πρωταθλήματος.



Ντίμης Μαυρόπουλος, philenews.com

Ντίμης Μαυρόπουλος, philenews.com





Το πάθος του για το αυτοκίνητο αποτυπώθηκε αργότερα στη δημιουργία του Κυπριακού Μουσείου Αυτοκινήτου στη Λεμεσό, όπου συγκέντρωσε σπάνια και ιστορικά οχήματα. Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, με φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες και δράσεις στήριξης ευάλωτων πολιτών.



Ντίμης Μαυρόπουλος, philenews.com





Ο θάνατος του Ντίμη Μαυρόπουλου αποτελεί την τραγικότερη συνέπεια της κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα μέσα σε λίγες ώρες. Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι, χαλάζι και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα προκάλεσαν πλημμυρισμένους δρόμους, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε υποστατικά και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΕΣΚΕΠΥ) έλαβε συνολικά 357 κλήσεις που αφορούσαν κατά αποκλειστικότητα τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.



Σοβαρή περίπτωση αφορούσε παιδάκι που εγκλωβίστηκε κάτω από τέντα σε βεράντα διαμερίσματος 4ου ορόφου στον Άγιο Δομέτιο και διασώθηκε από τις ομάδες διάσωσης ευτυχώς χωρίς τραυματισμό, αναφέρει ο κ. Κεττής σε ανάρτησή του στο Χ.



Όπως σημειώνει, από τις 357 κλήσεις, 332 ήταν στην επαρχία Λευκωσίας και άλλες 25 στις άλλες επαρχίες «που αφορούσαν κατά αποκλειστικότητα τα έντονα καιρικά φαινόμενα».



Πολλές από τις κλήσεις διεκπεραιώθηκαν και άλλες έχουν πάρει σειρά προτεραιότητας για διεκπεραίωση, σημειώνει. Τα περιστατικά, προσθέτει, αφορούν προλήψεις πυρκαγιών, ατυχημάτων, διασώσεις ζωών, αντλήσεις όμβριων υδάτων από υποστατικά, μετακινήσεις ευτελών υλικών και περισώσεις περιουσιών.



Σημειώνει ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία επεμβαίνει με μεγάλο αριθμό συνεργείων, ενώ έγινε και ανάκληση προσωπικού και υποστηρίζεται από τις τοπικές αρχές, τους ΕΟΑ, την πολιτική άμυνα, την αστυνομία, την ΑΗΚ και οργανωμένες εθελοντικές ομάδες.Συνολικά 357 κλήσεις έλαβε μέχρι τώρα το ΕΣΚΕΠΥ, δηλωσε ο Κεττής.

Πηγή: protothema.gr