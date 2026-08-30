Καίτη Γαρμπή: Η συγκινητική στιγμή που τραγουδάει με τον κόσμο την Πορσελάνη του Δημήτρη Κόκοτα (vid)

Φορτίστηκε συγκινησιακά η Καίτη Γαρμπή στη συναυλία που έδωσε στο Ανοιχτό Θέατρο της Καλαμάτας λίγες ώρες μετά την κηδεία ενός συναδέλφου της αλλά και καλού της φίλου, του Δημήτρη Κόκοτα.

Η τραγουδίστρια ζήτησε από τον κόσμο να τραγουδήσει μαζί της ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, την Πορσελάνη εξηγώντας μια σύμπτωση: πριν από λίγο καιρό έβγαλε ένα τιζεράκι με το συγκεκριμένο κομμάτι σε επανεκτέλεση.

«Το έβγαλα με χαρά και ενθουσιασμό, να το ακούσει κι εκείνος, ελπίζοντας πάντα με προσευχή ότι θα γίνει ένα θαύμα. Το θαύμα δεν έγινε. Εμείς έχουμε την υποχρέωση τα τραγούδια αυτών των τραγουδιστών που αγαπήσαμε τόσο πολύ και που έλαμψαν με την παρουσία τους, να μην τους ξεχνάμε και να τραγουδάμε τα τραγούδια τους» είπε χαρακτηριστικά πριν δώσει μικρόφωνο στον κόσμο για το ρεφρέν που ανταποκρίθηκε με θέρμη.

«Μία στιγμή που ράγισε τις καρδιές μας σαν ευαίσθητη πορσελάνη… Δημήτρη Κόκοτα… Δημήτρη μου απόψε η φωνή του κόσμου ήταν όλη δική σου. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Καλό ταξίδι στο φως» έγραψε η Καίτη Γαρμπή στο ποστ της ανεβάζοντας το βίντεο από τη συναυλία της.

Ο τραγουδιστής έχασε τη μάχη 2,5 χρόνια μετά το έμφραγμα που υπέστη νοσηλευόμενος όλο αυτό το διάστημα στο νοσοκομείο και σκόρπισε μεγάλη θλίψη τόσο στην οικογένειά του όσο και στον καλλιτεχνικό χώρο.

Μιλώντας στο Mega η Καίτη Γαρμπή είχε εκφράσει αρχικά το σοκ της για τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα ενώ εξήγησε τη σύμπτωση με το τιζεράκι.

«Σοκ νιώθω και θλίψη. Γνωριζόμαστε 30 χρόνια με τον Δημήτρη Κόκοτα και έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές και τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε πάντα στα γενέθλια των παιδιών μας, της βαφτιστήρας μας και των δικών του παιδιών. Κάθε χρόνο τον βλέπαμε, μιλούσαμε, γελούσαμε, ανταλλάσσαμε απόψεις.

Εμένα προσωπικά με αγγίζει πάρα πολύ με έναν τρόπο πολύ προσωπικό αυτή η απώλεια, γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησα να μοιράζομαι μέσα από τα social ένα teaserάκι. Ένα teaser που είναι η επανεκτέλεση της "Πορσελάνης", ενός από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Δημήτρη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ το σοκ είναι πιο μεγάλο ακόμα.

Το περιμέναμε το θαύμα. Ευχηθήκαμε, προσευχηθήκαμε και πιστεύαμε ότι θα γίνει. Άλλαξαν όλα από χθες. Το δικό μου αντίο είναι η μουσική μου κατάθεση στη μνήμη ενός υπέροχου ανθρώπου. Από τα πιο ευγενικά παιδιά του χώρου. Παιδί με ήθος, με καλοσύνη, με εξαιρετική ευγένεια. Δύσκολο στη δουλειά μας να βρούμε παιδιά σαν τον Δημήτρη» είπε.

Πηγή: womenonly.gr