Εκτός έδρας τεστ για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ κι Ολυμπιακό με σούπερ αποδόσεις στην Elabet

Η 2η αγωνιστική της Super League συνεχίζεται, με δυνατές εκτός έδρας αναμετρήσεις για τους τρεις περσινούς διεκδικητές του πρωταθλήματος.

Στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και να βγάλει αντίδραση απέναντι στον Ατρόμητο, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει απαιτητική έξοδο στην Τρίπολη για το ραντεβού με τον Αστέρα. Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται στη Λεωφόρο, εκεί όπου η... αστεράτη ΑΕΚ θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα απέναντι σε μια Κηφισιά που κάνει τη δική της πρεμιέρα στο πρωτάθλημα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 8.33: Ημίχρονο/ Ατρόμητος - Τελικό/ Ατρόμητος



Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο για τη 2η στροφή του πρωταθλήματος και η νίκη θεωρείται επιτακτική στο στρατόπεδο του Δικέφαλου του Βορρά. Μια αποστολή που ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο δύσκολη στην πράξη. Οι Θεσσαλονικείς άλλωστε, έχουν λαβωθεί βαθιά μετά την ήττα από τη Μπραν με 3-2 στη Νορβηγία που οδήγησε στον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ο οποίος μπορεί να φέρει από νωρίς την αμφισβήτηση για το πρότζεκτ που προσπαθεί να χτίσει ο Αλέσιο Λίσι. Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να αφήσω πίσω τα όσα συνέβησαν στη Σκανδιναβία και να πάρει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, όμως πολλές φορές η ψυχολογία παίζει καθοριστικό ρόλο. Ο Ατρόμητος από την πλευρά του μπορεί να έχασε με 1-0 στην πρεμιέρα του στο Φάληρο, αλλά κόντρα στον Ολυμπιακό απέδειξε πως θα αποτελέσει και φέτος σκληρό καρύδι για τους «μεγάλους». Και με τη τάση να υψώνει ανάστημα μπροστά στον κόσμο του, θα μπορούσε να κάνει τη ζημιά απέναντι σε έναν ζαλισμένο ΠΑΟΚ.



ΑΠΟΔΟΣΗ στο 2.10: Νίκη Ολυμπιακού & Over 2,5 Γκολ



Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Τρίπολη από τον Αστέρα, με στόχο να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα στη Super League. Οι Ερυθρόλευκοι άφησαν πίσω τον αποκλεισμό στο Champions League από τη Ναϊμέγκεν και κατάφεραν να μπουν με το δεξί στα εγχώρια για τη νέα σεζόν, αφού πριν από μερικές ημέρες λύγισαν με 1-0 τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δημιούργησαν μπόλικες απειλητικές στιγμές στα αντίπαλα καρέ, δίχως ωστόσο, να παρουσιάζονται αποτελεσματικοί μπροστά από την αντίπαλη εστία. Ένα γκολ προς το φινάλε του αγώνα πάντως αρκούσε για να δώσει τη λύση και πλέον ταξιδεύουν στην Τρίπολη με διαφορετική ψυχολογία. Ακόμα κι αν το αποτέλεσμα της πρεμιέρας δεν το αποκαλύπτει, ο Ολυμπιακός παρουσίασε ένα καλό παραγωγικό πρόσωπο, το οποίο θα προσπαθήσει να εμφανίσει ξανά απέναντι στον Αστέρα, που έχει ξεκινήσει τη νέα σεζόν με απανωτές ήττες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και με ευδιάκριτα αμυντικά προβλήματα.



ΑΠΟΔΟΣΗ στο 1.58: Να σκοράρει ο Βάργκα



Η ΑΕΚ επιστρέφει σε ρυθμούς Super League μετά την πρόκριση στη League Phase του Champions League και ψάχνει να δώσει συνέχεια στις χαρές προς τον κόσμο της. Η Ένωση προέρχεται από την κυρίαρχη εμφάνιση και νίκη με 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας που την έστειλε ξανά στα αστέρια έπειτα από οκτώ ολόκληρα χρόνια, με το δίδυμο Γιόβιτς - Βάργκα να κάνει και πάλι τη διαφορά στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ούγγρος φορ μάλιστα εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή με δυο γκολ απέναντι στους Βούλγαρους και δείχνει σε καλή φόρμα ενόψει της επίσκεψης στη Λεωφόρο. Απέναντί τους, οι Κιτρινόμαυροι θα συναντήσουν ένα σύνολο χωρίς αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του, καθώς η πρεμιέρα της Κηφισιάς κόντρα στον Παναθηναϊκό πριν μια εβδομάδα είχε οδηγηθεί σε αναβολή. Συνεπώς, η ομάδα των Βορείων Προαστίων έχει δώσει μόλις ένα επίσημο ματς τη φετινή περίοδο, όταν διέλυσε με 6-1 τη Ζάκυνθο για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

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