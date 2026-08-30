Αδιανόητο βίντεο: Την είδε... Φερστάπεν στην Κρήτη, «ξήλωσε» πασαλάκια και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα για να προσπεράσει

Ένα ακόμα περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης σημειώθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στον ΒΟΑΚ, έξω από τα Μάλια, χθες (29/8) το πρωί.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο-ντοκουμέντο, ο ασυνείδητος οδηγός - θέλοντας να προσπεράσει τα προπορευόμενα οχήματα - πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παραβιάζοντας βασικούς κανόνες του ΚΟΚ και παρασύροντας τα πλαστικά πασαλάκια που έχουν τοποθετηθεί στο σημείο όπου εκτελούνται έργα.

Μάλιστα, παρά τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου, συνέχισε να κινείται για αρκετή ώρα στο αντίθετο ρεύμα, πριν επιχειρήσει απότομο ελιγμό για να επιστρέψει στη λωρίδα του... παρασύροντας ξανά τα διαχωριστικά.

Το βίντεο - που κατέγραψε κάμερα αυτοκινήτου που ακολουθούσε το όχημα - έχει περιέλθει στα χέρια των Αρχών, οι οποίες αναζητούν τον οδηγό για να ταυτοποιηθεί και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πηγή: Ethnos.gr