Οριστικό το σοκ: Εκτός γαλλικών πρωταθλημάτων η Μονακό!

Οριστικές διαστάσεις πήρε η υπόθεση της Μονακό, καθώς η ομάδα του Πριγκιπάτου δεν θα συμμετάσχει στις επαγγελματικές κατηγορίες του γαλλικού μπάσκετ.

Η γαλλική ομοσπονδία δεν έκανε δεκτό το αίτημα για νέα εξέταση του φακέλου της, με αποτέλεσμα να παραμείνει σε ισχύ η απόφαση αποκλεισμού της. Πρόκειται για μία εξέλιξη που δημιουργεί νέα δεδομένα για έναν σύλλογο ο οποίος πρωταγωνίστησε τα προηγούμενα χρόνια τόσο εντός συνόρων όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η διοίκηση της Μονακό είχε καταβάλει σημαντική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει σε σταθερές οικονομικές βάσεις κατά τη νέα αγωνιστική περίοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι παλαιότερες οικονομικές υποχρεώσεις είχαν διευθετηθεί, τα χρέη είχαν ουσιαστικά μηδενιστεί και είχε καταρτιστεί νέο αγωνιστικό μπάτζετ, το οποίο θα κυμαινόταν μεταξύ έξι και επτά εκατομμυρίων ευρώ.

Παρά τις συγκεκριμένες κινήσεις, η προσπάθεια ανατροπής της αρχικής απόφασης δεν είχε αποτέλεσμα. Η Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή (CNOSF) έκρινε ότι δεν μπορούσε να λάβει υπόψη τα καινούρια δεδομένα που κατέθεσε ο σύλλογος, εφαρμόζοντας αυστηρά όσα προβλέπει η σχετική διαδικασία.

Μετά και την άρνηση της ομοσπονδίας να ανοίξει εκ νέου τον φάκελο, η αποβολή της Μονακό από τις επαγγελματικές διοργανώσεις της χώρας επικυρώθηκε. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες ενέργειες της διοίκησης και στις συνέπειες που θα έχει αυτή η εξέλιξη για το αγωνιστικό μέλλον του συλλόγου.