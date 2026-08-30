Φουρνιέ: «Ο Ουεμπανιαμά είναι κίνητρο για να συνεχίσω στην εθνική Γαλλίας»

Ο Εβάν Φουρνιέ σε δηλώσεις του Equipe μίλησε για τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα τονίζοντας πως η παρουσία και η νοοτροπία του στην εθνική Γαλλίας αποτελούν πηγή έμπνευσης και επιπλέον κίνητρο για τον ίδιο.

Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε συνέντευξη στην Equipe και στάθηκε στην παρουσία του Βικτόρ Ουεμπανιαμά στην εθνική Γαλλίας.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού τόνισε πως, παρά το γεγονός ότι ο Ουεμπανιάμα είναι ένας παγκόσμιος σούπερ σταρ, παραμένει ένας άνθρωπος που δουλεύει καθημερινά και θέλει να πετύχει, ενώ χαρακτήρισε την προσπάθειά του πηγή έμπνευσης και αποκάλυψε πως η παρουσία του αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο και για τον ίδιο ώστε να συνεχίσει στην εθνική Γαλλίας.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είναι ένας παγκόσμιος mega star, αλλά σε καθημερινή βάση, ένας σπουδαίος άνθρωπος, επικεντρωμένος στους άλλους, που θέλει πραγματικά να αποδίδει. Το γεγονός ότι είναι εκεί, δεν θα πω ψέματα, ήταν κίνητρο για μένα να συνεχίσω. Το να βλέπω ένα παιδί που θέλει να πετύχει πράγματα και καταβάλλει προσπάθεια είναι πηγή έμπνευσης. Δεν θέλω να έρχομαι στην εθνική ομάδα απλώς για να έρχομαι»