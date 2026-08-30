«Στο προσκήνιο ο Τζάστιν Μινάγια για την Μπαρτσελόνα»

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Δομινικανού, Τζάστιν Μινάγια.

Η Μπαρτσελόνα αναζητά στην αγορά ένα σέντερ που θα πλαισιώσει τους Νίμπο και Μακουντού στην ρακέτα. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα οι «Μπλαουγκράνα» ενδιαφέρονται για τον Τζάστον Μινάγια, προκειμένου να ενισχύσουν την front-line γραμμή τους.

Ο Μινάγια έχει αγωνιστεί τρία χρόνια στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ξεχωρίσει, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο την πέρασε στη G-League με τη θυγατρική των Ορλάντο Μάτζικ.

Ο ψηλός από την Δομινικανή Δημοκρατία και συμπαίκτης του Μοντέρο σε περίπτωση που αποκτηθεί από την Μπαρτσελόνα, τότε θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη.