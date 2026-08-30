«Κλειδώνει» το Παγκόσμιο η Κροατία - Πέρασε στο... νήμα από την Ολλανδία με δίδυμο Ζούμπατς-Σάριτς

Με το δίδυμο Ζούμπατς - Σάριτς να κυριαρχεί στην ρακέτα η Ολλανδία πέρασε στο... νήμα από την Ολλανδία (99-101) και - εκτός απροόπτου - «κλειδώνει» την συμμετοχή της στο Παγκόσμιο του Κατάρ.

Η Ολλανδία έβαλε δύσκολα στην Κροατία, ωστόσο η παρέα του Χεζόνια επικράτησε με 99-101 εκτός έδρας και βρίσκεται μια ανάσα από την συμμετοχή της στο Παγκόσμιο του Κατάρ.

Με τη νίκη αυτή οι Κροάτες ανέβηκαν στο 7-1, βρίσκονται, πλέον, στην πρώτη θέση του ομίλου, την ώρα που η Ολλανδία έπεσε στο 2-6 και βλέπει την πρόκριση στο Mundobasket να απομακρύνεται.

Για τους νικητές ο Ίβιτσα Ζούμπατς κυριάρχησε στην ρακέτα με 24 πόντους και 11 ριμπάουντ, με τον Ντάριο Σάριτς να μετρά επίσης 24 πόντους. Γέμισε την στατιστική του ο Χεζόνια με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Από την άλλη πλευρά ο Κι Φαν Ντερ Βουρστ ήταν πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, με τον Φράνκε να συμπληρώνει 21 πόντους.