Χουάντσο για το Ελλάδα-Ισπανία: «Παίζω στο σπίτι μου με κόκκινη φανέλα κι εκεί το κόκκινο είναι απαγορευμένο» (vid)

Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ μίλησε για τον αγώνα της Ισπανίας με την Ελλάδα στο Telekom Center Athens (31/8, 19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), τονίζοντας ότι θα αγωνιστεί στο σπίτι του με κόκκινη φανέλα και [εκεί το κόκκινο είναι απαγορευμένο»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, αλλά και σημαντικό. Και οι δύο ομάδες χρειαζόμαστε τη νίκη. Πηγαίνουμε ορεξάτοι για τη νίκη.

Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι για εμένα, γιατί παίζω σπίτι μου (σ.σ. Τ-Center), αλλά λίγο διαφορετικό γιατί τώρα θα φοράω κόκκινα κι εκεί το κόκκινο απαγορεύεται.

Πρέπει να το απολαύσουμε. Θα παλέψω και θα κάνω τα πάντα για αυτή τη φανέλα (σ.σ. της Ισπανίας), όπως πάντα. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα λάθη από το προηγούμενο παιχνίδι και οι νέοι θα συνεχίσουν να μαθαίνουν.

Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τις προάλλες, αλλά δεν τα καταφέραμε. Πρέπει να βελτιωθούμε και να μάθουμε από τα λάθη μας. Είναι μακρύς ο δρόμος.

Αυτό που μου άρεσε από εκείνο το παιχνίδι είναι ότι οι νεαροί παίκτες πάλεψαν κι αυτό δείχνει ότι θέλουν να μάθουν και να είναι ανταγωνιστικοί. Θα κάνουν πολλές ήττες στο μέλλον, όλοι μας έχουμε κακά παιχνίδια, αλλά πρέπει να μαθαίνουμε από αυτά και να βάζουμε ως στόχο τη νίκη»