Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Το κανάλι και σε live streaming*

Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League το βράδυ της Κυριακής (30/08), στις 21:00.

Δείτε παρακάτω τις πληροφορίες για το κανάλι μετάδοσης του Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League.

Πού θα δω το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός και τι ώρα;

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Αυγούστου στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Η σέντρα του αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League είναι προγραμματισμένη για τις 21:00.

Δείτε το κανάλι για το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός!

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