Σοβαρό ατύχημα στην Ιεράπετρα: Άνδρας έπεσε από στέγη - Μεταφέρεται στο ΠΑΓΝΗ

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 31/08 στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας, όταν ένας 52χρονος άνδρας, ο οποίος εκτελούσε εργασίες σε στέγη κατοικίας, έπεσε σε ακάλυπτο χώρο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, από την πτώση ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Ωστόσο οι γιατροί, αφού διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του, έδωσαν εντολή για τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Ο άνδρας διασωληνώθηκε.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της κατοικίας.

Πηγή: cnn.gr