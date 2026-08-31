Μπασκετική τιτανομαχία με Super Ενισχυμένες Αποδόσεις* έως 4.30!

Ελλάδα και Ισπανία συναντιούνται απόψε στις 19:00, σε μία από τις μεγαλύτερες παραδοσιακές μονομαχίες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αυτή τη φορά για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και στη Superbet, η μεγάλη μάχη συνοδεύεται από Super Ενισχυμένες Αποδόσεις*, με Ντόρσεϊ, Τολιόπουλο και Καλάθη στο επίκεντρο.

Η «γαλανόλευκη» θέλει να συνεχίσει δυναμικά την πορεία της προς το Παγκόσμιο, απέναντι σε έναν αντίπαλο που εδώ και δεκαετίες αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ντόρσεϊ μπροστά, Ελλάδα για τη νίκη στο 4.30*

Στα μεγάλα παιχνίδια χρειάζονται μεγάλα σουτ. Και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι ένας από τους παίκτες που μπορούν να πάρουν φωτιά επιθετικά και να αλλάξουν τις ισορροπίες μιας αναμέτρησης.

Η Super Ενισχυμένη Απόδοση* συνδυάζει:

Τάιλερ Ντόρσεϊ Over 16.5 πόντους

Νίκη Ελλάδας

Τουλάχιστον 17 πόντοι από τον Ντόρσεϊ και ελληνική επικράτηση απέναντι στην Ισπανία, με την απόδοση να ανεβαίνει στο 4.30*.

Τολιόπουλος εκτελεί, Καλάθης δημιουργεί

Η δεύτερη ενισχυμένη επιλογή συνδυάζει δύο από τα βασικά στοιχεία της ελληνικής περιφέρειας.

Από τη μία, το σκορ του Βασίλη Τολιόπουλου. Από την άλλη, η δημιουργία του Νικ Καλάθη.

Βασίλης Τολιόπουλος Over 10.5 πόντους

Νικ Καλάθης Over 7.5 ασίστ

Δύο διαφορετικοί ρόλοι, δύο κομβικοί παίκτες και μία επιλογή που ακολουθεί το ελληνικό παιχνίδι τόσο στην εκτέλεση όσο και στη δημιουργία.

Μία μάχη με ιστορία

Για την Εθνική, το ζητούμενο είναι ξεκάθαρο: ένα ακόμη μεγάλο βήμα στον δρόμο για το Παγκόσμιο.

Στη Superbet, το Ελλάδα – Ισπανία συνοδεύεται από Super αποδόσεις*, Live Στοίχημα και ειδικές αγορές* καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.



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