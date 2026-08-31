Στόχος επετεύχθη για την Κοπεγχάγη, σε αναδιοργάνωση η Άστον Βίλα

Το ματς της Κοπεγχάγης με τη Σοντερίσκε ολοκληρώνει την 6η αγωνιστική της Superliga. Οι πρωτευουσιάνοι έρχονται από ευρωπαϊκή πρόκριση που τους έστειλε στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ. Άστον Βίλα και Άρσεναλ κλείνουν το πρόγραμμα της 2ης ημέρας στην Πρέμιερ Λιγκ.

Η Σοντερίσκε σκόραρε στους 8/10 τελευταίους αγώνες της με την Κοπεγχάγη.

Ολοκληρώθηκε ο πρωταρχικός στόχος της Κοπεγχάγης, που ήταν να δώσει παρών στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ. Σε έναν θεσμό όπου βρέθηκε χάρη στο νικηφόρο μπαράζ με την Μπρόντμπι την περασμένη σεζόν. Φέτος, απέκλεισε διαδοχικά την ουκρανική Πολισία Ζότιμιρ, την ουγγρική Ντέμπρετσεν και την περασμένη Πέμπτη τη φινλανδική Ίντερ Τούρκου. Εκεί, μετά από το 0-0 του α’ ματς, άνοιξε το σκορ στο 41’, διπλασίασε τα τέρματά της στο 49’, δέχτηκε τη μείωση είκοσι λεπτά αργότερα, για να απαντήσει με ακόμη δύο γκολ και να δώσει πανηγυρική χροιά στην πρόκρισή της. Στο πρωτάθλημα μετράει 3 νίκες και 1 ήττα, με Over και τα 4 ματς. Ένας βαθμός είναι ο απολογισμός της Σοντερίσκε στα 5 πρώτα ματς της σεζόν. Την περασμένη εβδομάδα έχασε 3-0 εντός έδρας από τη Νόρντζελαντ και παρέμεινε στην τελευταία θέση. Προπονητής της φέτος είναι ο γεννημένος στη Δανία από Σομαλούς γονείς, 34χρονος Φατάχ Αμπντιραχμάν, ο οποίος αντικατέστησε τον Τόμας Νόργκααρντ που την οδήγησε πέρσι στα πλέι οφ τίτλου (6η θέση), αλλά έφυγε φέτος για την Μπρόντμπι. Φαβορί ασφαλώς η Κοπεγχάγη, συνηθίζει ωστόσο να συμβάλλει στο σκορ ο σύλλογος από το Χάντερσλεβ.

Χωρίς τον 30χρονο διεθνή επιθετικό Γουότκινς (21 γκολ πέρσι) και τον Αργεντινό τερματοφύλακα Μαρτίνες θα πορευθεί φέτος η Άστον Βίλα. Ο πρώτος οδεύει για Αλ Χιλάλ και ο δεύτερος έκλεισε στην Τσέλσι, αποχωρήσεις που έρχονται να προστεθούν σε αυτές των Κόνσα, Τίλεμανς, Ντίνιε, Ρότζερς. Και οι 6 ήταν βασικοί στον νικηφόρο τελικό του Γιουρόπα Λιγκ πριν από δύο μήνες με τη Φράιμπουργκ (3-0). Στη θέση του Γουότκινς ήρθε από την Τσέλσι ο 25χρονος Τζάκσον, δανεικός πέρσι στην Μπάγερν. Τιμωρημένος είναι ο Βραζιλιάνος μέσος Ζοάο Γκόμες, καθώς δέχθηκε κόκκινη στο 4-0 από την Μπράιτον στην πρεμιέρα. Ιδανικά ξεκίνησε από την άλλη η σεζόν για την Άρσεναλ με νίκες 3-0, τη Μάντσεστερ Σίτι και κατάκτηση του Community Shield και την Κόβεντρι στην πρεμιέρα. Ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα το ντέρμπι με την Τσέλσι. Εκτός παραμένουν οι αμυντικοί Σαλιμπά και Τίμπερ.

Η Άστον Βίλα νίκησε την Άρσεναλ στις 4/7 τελευταίες φορές που τη φιλοξένησε, τώρα όμως βρίσκεται σε αναδιοργάνωση. Πιθανή η νίκη της Άρσεναλ, αλλά, είναι πιθανό να δεχθεί το πρώτο γκολ στη σεζόν.

656. ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 1&G 2,55

675. ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΑΡΣΕΝΑΛ 2&G 3,25

