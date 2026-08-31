Το ΣΕΦ δαπανά 56.577 € για τη ΔΕΘ – Ποιον εξυπηρετεί το περίπτερο της Τσιλιγκίρη;

Την ώρα που εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, η πρόεδρος ξόδεψε 56 χιλιάρικα για περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για να διαφημίσει ακριβώς τι;

Στο ΣΕΦ εκτός από το ίδιο το στάδιο και τον περιβάλλοντα χώρο, υπάγεται διοικητικά και το κλειστό γήπεδο μπάσκετ της ΑΕΚ στα Λιόσια, η SUNEL Arena.

Με δεδομένο ότι έχει παραχωρηθεί η χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του γηπέδου των Λιοσίων για τα επόμενα 49 στην ΚΑΕ ΑΕΚ και ομοίως το ΣΕΦ θα παραχωρηθεί στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δημιουργεί εύλογες απορίες, αναφορικά με το τι εξυπηρετεί ένα περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν η διοίκηση του ΣΕΦ σύντομα θα έχει διακοσμητικό ρόλο, ούσα άνευ αντικειμένου.

Η διοίκηση της κυρίας Τσιλιγκίρη, παραταύτα ενέκρινε ποσό συνολικού ύψους 56.577 ευρώ, όταν το αντίστοιχο για το 2021 ήταν κατά 15.077 ευρώ μικρότερο. Αν πάει να μιλήσει για την ακρίβεια καλώς να πάει…

Ας δούμε όμως αναλυτικά τα ποσά που εγκρίθηκαν το 2021 και τα φετινά:

-Στις 8/08/2021 έγινε ανάθεση ποσού για τη μελέτη και ενοικίαση χώρου στη ΔΕΘ συνολικής αξίας 24.400 ευρώ στην εταιρεία Honey Bee ΜΕΠΕ.

-Στις 07/09/2021 δεσμεύτηκε ποσό για κατασκευή περιπτέρου στη ΔΕΘ ύψους 24.000 ευρώ.

-Στις 09/09/2021 δεσμεύτηκε ποσό για τη διοργάνωση ημερίδας αθλητισμού στη ΔΕΘ ύψους 6.200 ευρώ.

-Την ίδια ημέρα 09/09/2021 δεσμεύτηκε ποσό ύψους 8.500 ευρώ για αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή.

Η συνολική λοιπόν δαπάνη για το 2021 ανήλθε στα 41.500 ευρώ.

-Στις 08/07/2026 εγκρίθηκε δέσμευση ποσού ύψους 37.200 ευρώ για τις υπηρεσίες διοργάνωσης της ΔΕΘ (στα οποία περιλαμβάνονται έξοδα μετακίνησης διατροφής και προσωπικού της έκθεσης).

-Στις 23/07/2026 εγκρίθηκε δαπάνη 18.600 ευρώ για τα έξοδα έκθεσης εσωτερικού και περίπτερο.

-Στις 02/03/2026 εγκρίθηκε δέσμευσης ποσού ύψους 1.077 ευρώ για γραφική ύλη στη ΔΕΘ

Συνεπώς για φέτος η συνολική δαπάνη ανήλθε στα 56.577 ευρώ.

Θερίζει η ακρίβεια, αλλά χαλάλι αν είναι για δημόσιες σχέσεις, εκλογές έρχονται άλλωστε... Ποιος ξέρει ίσως η κυρία Τσιλιγκίρη να σκοπεύει να κατέλθει υποψήφια στην Θεσσαλονίκη, αφού στη Β' Πειραιά δεν είχε και τόση επιτυχία...