Γεμάτο το κλειστό στο Μέτσοβο στο φιλικό του ΠΑΟΚ με τον Βίκο (vid)

Ο ΠΑΟΚ αναμετράται αυτή την ώρα με τον Βίκο Ιωαννίνων στο Μέτσοβο σε φιλική αναμέτρηση και το παρών δίνουν πολλοί φίλοι του Δικεφάλου.

Ο ΠΑΟΚ δίνει το τρίτο του φιλικό ενόψει της νέας σεζόν και στο κλειστό του Μετσόβου, όπου πραγματοποιεί την προετοιμασία της η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, παραβρίσκονται και πολλοί φίλοι του Δικεφάλου.

Τόσο από τα Γιάννενα, όσο και από τις γύρω περιοχές, ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει σπεύσει στο κλειστό του Μετσόβου για να δει από κοντά για πρώτη φορά τη νέα ομάδα που χτίζεται. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα αρκετές απουσίες καθώς λείπουν οι διεθνές Νικ Καλάθης, Νάσος Μπαζίνας και Τσέντι Όσμαν, ενώ δεν παίζουν οι Μάρκους Φόστερ και ο Κάιλ Αλεξάντερ.

Δείτε το βίντεο του SDNA, που βρίσκεται στο Μέτσοβο για το φιλικό: