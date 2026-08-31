Η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. δίνει δυναμικό «παρών» στην 90ή ΔΕΘ

Η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε., συμμετέχει στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας δύο εμβληματικές ιαπωνικές μάρκες που εκπροσωπεί στην Ελλάδα: τη Nissan και τη Suzuki Marine.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά επιλεγμένα μοντέλα και τεχνολογίες των δύο μαρκών, ανακαλύπτοντας τις σύγχρονες λύσεις κινητικότητας που προσφέρουν.

Με περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας, η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ομίλους της ελληνικής αγοράς. Από το 1961, ως αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας της Nissan στην Ελλάδα, έχει συνδέσει την πορεία της με μία από τις σημαντικότερες ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες, ενώ παράλληλα εκπροσωπεί τη Suzuki Marine, μεταφέροντας την ιαπωνική τεχνογνωσία και στον τομέα της θαλάσσιας κινητικότητας.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ιαπωνία αποτελεί την Τιμώμενη Χώρα της 90ής ΔΕΘ, αναδεικνύοντας τη μακρά παράδοση της χώρας στην τεχνολογία και την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό η συμμετοχή της Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτυπώνει μια συνεργασία που διαρκεί περισσότερες από έξι δεκαετίες και αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ της ιαπωνικής βιομηχανίας και της ελληνικής αγοράς.

Το μοντέλα Nissan που πρωταγωνιστούν στη ΔΕΘ

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Nissan θα βρίσκονται το νέο Nissan Micra, το τολμηρό Nissan Juke και το best-seller Nissan Qashqai - μοντέλα που αποτυπώνουν τη σύγχρονη φιλοσοφία της μάρκας, συνδυάζοντας ξεχωριστή σχεδίαση, απολαυστική εμπειρία οδήγησης και καινοτόμες τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων οδηγών.

Το νέο Nissan Micra σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία ενός από τα πιο θρυλικά μοντέλα της Nissan στην Ευρώπη. Η έκτη γενιά του μοντέλου επιστρέφει αμιγώς ηλεκτρική, συνδυάζοντας τον δυναμικό σχεδιασμό, τις προηγμένες τεχνολογίες, την ευελιξία και την κορυφαία οδηγική αίσθηση που αγαπήθηκε από εκατομμύρια οδηγούς σε όλο τον κόσμο.

Το Nissan Juke ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα compact crossovers της αγοράς, συνεχίζει να ξεχωρίζει χάρη στο μοντέρνο σχεδιασμό και τον δυναμικό χαρακτήρα του. Με την μοναδική σχεδιαστική του ταυτότητα, τις σύγχρονες τεχνολογίες και την χαρακτηριστική του παρουσία στον δρόμο, το Juke είναι ένα μοντέλο που ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά.

Το Nissan Qashqai, το μοντέλο που δημιούργησε την κατηγορία των crossovers στην Ευρώπη και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Nissan, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία της μάρκας. Με τον δυναμικό σχεδιασμό του, την υψηλή ποιότητα κατασκευής και τη μοναδική υβριδική τεχνολογία e-POWER της Nissan, το Qashqai συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας μια σύγχρονη και απολαυστική εμπειρία οδήγησης.

Suzuki Marine: λύσεις θαλάσσιας κινητικότητας

Η Suzuki Marine φέρνει στη 90ή ΔΕΘ την τεχνογνωσία και την ιαπωνική μηχανολογική παράδοση που χαρακτηρίζουν τη μάρκα, παρουσιάζοντας τις προηγμένες προτάσεις της στον τομέα των εξωλέμβιων κινητήρων. Με έμφαση στην αξιοπιστία, τις υψηλές επιδόσεις και τη συνεχή εξέλιξη, οι κινητήρες της Suzuki Marine συνδυάζουν την ακρίβεια της ιαπωνικής κατασκευής με τεχνολογίες που προσφέρουν αποδοτική λειτουργία και κορυφαία εμπειρία πλεύσης. Μέσα από την παρουσία της στη 90ή ΔΕΘ, η Suzuki Marine αναδεικνύει τη φιλοσοφία της για τη δημιουργία αξιόπιστων και καινοτόμων λύσεων θαλάσσιας κινητικότητας, βασισμένων στην ποιότητα, την ανθεκτικότητα και τη μηχανολογική υπεροχή.

Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, στο Περίπτερο 13, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα και τις τεχνολογίες των μαρκών Nissan και Suzuki Marine, να εξερευνήσουν τις δυνατότητές τους και να ανακαλύψουν τις σύγχρονες λύσεις κινητικότητας που προσφέρουν, τόσο στον δρόμο όσο και στη θάλασσα.