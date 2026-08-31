Μεσογειακοί Αγώνες: Δύο ασημένια μετάλλια για τη Στρατουδάκη

Δύο ακόμη σημαντικές διακρίσεις πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Μαρία Στρατουδάκη, η οποία κατέκτησε ισάριθμα ασημένια μετάλλια στην κατηγορία των 53 κιλών της άρσης βαρών στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα.

Η 18χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου τόσο στο αρασέ όσο και στο επολέ ζετέ.

Στο αρασέ, η Στρατουδάκη είχε τρεις έγκυρες προσπάθειες. Ξεκίνησε σηκώνοντας 80 κιλά, συνέχισε στα 82 και ολοκλήρωσε με επιτυχημένη προσπάθεια στα 83 κιλά, επίδοση που της χάρισε το ασημένιο μετάλλιο.

Το χρυσό στο αρασέ κατέκτησε η Τουρκάλα Τσανσέλ Οζκάν με 91 κιλά, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Ιταλίδα Τσελίνε Ντέλια με 81 κιλά.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συνέχισε με ακόμη ένα μετάλλιο στο επολέ ζετέ. Σήκωσε αρχικά 101 κιλά και στη συνέχεια τα 104, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση. Στην τελευταία της προσπάθεια επιχείρησε να σηκώσει 106 κιλά, τα οποία θα της έδιναν το χρυσό μετάλλιο, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Την πρώτη θέση στο επολέ ζετέ πήρε η Ισπανίδα Άλμπα Σάντεζ Φερέρ με 105 κιλά, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Οζκάν με 101 κιλά.

Με τα δύο ασημένια μετάλλια της Στρατουδάκη ήρθαν και οι πρώτες διακρίσεις για την Ελλάδα στην άρση βαρών στους συγκεκριμένους Μεσογειακούς Αγώνες, με τη νεαρή πρωταθλήτρια να ολοκληρώνει με δύο παρουσίες στο βάθρο την προσπάθειά της στην κατηγορία των 53 κιλών.