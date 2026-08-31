MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου ο Οσμάνι (pic)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Ερκάν Οσμάνι υπέστη κάταγμα στην μύτη του και έτσι πέρασε την πόρτα του χειρουργείου.

Στο παιχνίδι της Τουρκίας με την Λιθουανία ο Ερκάν Οσμάνι τραυματίστηκε στο πρόσωπο, καθώς υπέστη κάταγμα στην μύτη.

Όπως ανακοίνωσε η Αναντολού Εφές, ο 28χρονος φόργουορντ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα μπορέσει να επιστρέψει στις προπονήσεις σε 7 με 10 μέρες.

Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου ο Οσμάνι (pic)