Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου ο Οσμάνι (pic)

Στο παιχνίδι της Τουρκίας με την Λιθουανία ο Ερκάν Οσμάνι τραυματίστηκε στο πρόσωπο, καθώς υπέστη κάταγμα στην μύτη.
Όπως ανακοίνωσε η Αναντολού Εφές, ο 28χρονος φόργουορντ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα μπορέσει να επιστρέψει στις προπονήσεις σε 7 με 10 μέρες.
A Milli Takımımızın Litvanya ile oynadığı karşılaşmada burnu kırılan başarılı oyuncumuz Ercan Osmani, bugün Dr. Mahmut Ozan Fındık tarafından ameliyat edildi.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) August 31, 2026
Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun 7-10 gün içerisinde antrenmanlara başlayabileceğini belirtti.
Geçmiş olsun… pic.twitter.com/S84Q72X1XD