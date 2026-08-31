Προγνωστικά Άστον Βίλα – Άρσεναλ: Με τον αέρα πρωταθλήτριας

Η Άστον Βίλα υποδέχεται την Άρσεναλ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Premier League.

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά ποδοσφαίρου για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Άστον Βίλα

Εφιαλτική ήταν η πρεμιέρα της Άστον Βίλα στη φετινή Premier League, καθώς γνώρισε βαριά εκτός έδρας ήττα με 4-0 από την Μπράιτον. Οι «χωριάτες» πραγματοποίησαν ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο δέχθηκαν και τα τέσσερα γκολ της αναμέτρησης.

Ανάλυση Άρσεναλ

Με ανεβασμένη ψυχολογία άρχισε τη σεζόν η Άρσεναλ, η οποία κατέκτησε το Community Shield επικρατώντας με 3-0 της Τσέλσι. Ακολούθησε ακόμη μία νίκη με το ίδιο σκορ απέναντι στην Κόβεντρι, με τους «κανονιέρηδες» να ξεκινούν ιδανικά την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου τους στην Premier League.

Δείτε τα προγνωστικά Άστον Βίλα – Άρσεναλ!

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