Στο «T-Center» για το Ελλάδα-Ισπανία ο Παναθηναϊκός (vid)

Το επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR βρίσκεται στο «T-Center» και παρακολουθεί τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία στο «Telekom Center Athens» για την Β’ φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο «T-Center» δίνει το «παρών» το επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR. Πιο συγκεκριμένα στα επίσημα βρίσκονται οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς και οι συνεργάτες του (Ζοσέπ Μαρία Ισκιέρδο, Βλαντιμίρ Άντροϊτς και Σάββα Καμπερίδη), ο προεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος, ο GM of Basketball Operations Δημήτρης Κοντός, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Director of Scouting & Team Personnel Νίκος Παππάς, ο Head of Operations Σάββας Αρώνης, ο Team Manager Γιώργος Γκοτζογιάννης και ο Director of U.S. Scouting & Player Development Στέλιος Τζούτζης.