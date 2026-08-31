Σημαντική μεταγραφή για την ΑΕΚ, απέκτησε 19χρονη διεθνή Μαυροβούνια

Σε μια σημαντική μεταγραφική προσθήκη προχώρησε η ΑΕΚ στο γυναικείο Χάντμπολ καθώς απέκτησε την 19χρονη διεθνή Μαυροβούνια Μάγια Τσέκλιτς από την RK Zeta.

Η Τσέκλιτς, θεωρείται μεγάλο αστέρι και ένα από τα κορυφαία ταλέντα του χάντμπολ στο Μαυροβούνιο, με την ΑΕΚ να την αποκτά με κανονική μεταγραφή. Πρόκειται για μία κίνηση που ξεχωρίζει ιδιαίτερα, καθώς είναι σπάνιο, αν όχι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα του γυναικείου χάντμπολ, να πραγματοποιείται μεταγραφή αθλήτριας μόλις 19 ετών, με την ΑΕΚ μάλιστα να καταβάλλει χρήματα στην ομάδα της για την απόκτησή της.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ:

Στο πλαίσιο της εντολής του κ. Μάριου Ηλιόπουλου για αναβάθμιση όλων των τμημάτων, η διοίκηση του αθλητικού οργανισμού της ΑΕΚ υλοποίησε την απόφαση της για απόκτηση με μεταγραφή από την RK Zeta από το Μαυροβούνιο, της σπουδαίας αθλήτριας χάντμπολ, Μάγια Τσέκλιτς για τα επόμενα τέσσερα χρόνια!

Η 19χρονη (18/05/2007) διεθνής Μαυροβούνια πλέι μέικερ, ύψους 1.86μ., υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Το κορυφαίο ταλέντο του Μαυροβουνίου, διεθνής με όλες τις αναπτυξιακές Εθνικές ομάδες, υποδέχθηκε ο εκτελεστικός διευθυντής του αθλητικού οργανισμού της ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής.

Η Μάγια Τσέκλιτς έχει ήδη αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 το 2026, στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2023 και του 2025, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2022 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 2022.

Με την φανέλα της RK Zeta, σημείωσε 657 γκολ τις τελευταίες τρεις σεζόν, κατακτώντας σε όλες, την κορυφή του πίνακα των σκόρερ και αναδεικνυόμενη παράλληλα πολυτιμότερη παίκτρια του πρωταθλήματος.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Μάγια Τσέκλιτς δήλωσε στο aek.gr: «Είναι μεγάλη τιμή να γίνομαι μέλος της ΑΕΚ, ενός Συλλόγου με τόσο μεγάλη Ιστορία και φιλοδοξίες. Είναι ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα μου να έρχομαι στην Ελλάδα και πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω με την ποιότητά μου και με την ενέργειά μου, ώστε να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Είμαι έτοιμη να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα και είμαι ενθουσιασμένη που θα φορέσω τη φανέλα της ΑΕΚ».

Μάγια, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!