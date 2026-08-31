Βαθμολογία Εθνικής: «Ζωντανή» για την πρόκριση, ανέβηκε στο 4-4

Η Ελλάδα υποδέχθηκε την Ισπανία στο «Telekom Center Athens» και πήρε μία τεράστια νίκη με 108-106. Έτσι, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-4 και βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας (δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ματς του ομίλου ακόμα).
Αν η Ελλάδα κερδίσει όλα τα ματς που απομένουν τότε θα πάρει την πρόκριση, ενώ μπορεί να ελπίζει και με 3/4 με συνδυασμό αποτελεσμάτων.
Τα αποτελέσματα της Εθνικής:
Ουκρανία - Ελλάδα 82-76
Ελλάδα - Ισπανία 108-106
Η βαθμολογία:
1) Ισπανία 5-3
2) Ουκρανία 5-2
3) Ελλάδα 4-4
4) Πορτογαλία 4-3
5) Γεωργία 4-3
6) Μαυροβούνιο 4-3
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής:
26/11 Ελλάδα - Γεωργία
29/11 Ισπανία - Ελλάδα
26/2/27 Ελλάδα - Ουκρανία
1/3/27 Γεωργία - Ελλάδα