Βαθμολογία Εθνικής: «Ζωντανή» για την πρόκριση, ανέβηκε στο 4-4

Με την τεράστια νίκη απέναντι στην Ισπανία η Ελλάδα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-4 και έτσι παρέμεινε «ζωντανή» για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Ελλάδα υποδέχθηκε την Ισπανία στο «Telekom Center Athens» και πήρε μία τεράστια νίκη με 108-106. Έτσι, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-4 και βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας (δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ματς του ομίλου ακόμα).

Αν η Ελλάδα κερδίσει όλα τα ματς που απομένουν τότε θα πάρει την πρόκριση, ενώ μπορεί να ελπίζει και με 3/4 με συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα της Εθνικής:

Ουκρανία - Ελλάδα 82-76

Ελλάδα - Ισπανία 108-106

Η βαθμολογία:

1) Ισπανία 5-3

2) Ουκρανία 5-2

3) Ελλάδα 4-4

4) Πορτογαλία 4-3

5) Γεωργία 4-3

6) Μαυροβούνιο 4-3

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής:

26/11 Ελλάδα - Γεωργία

29/11 Ισπανία - Ελλάδα

26/2/27 Ελλάδα - Ουκρανία

1/3/27 Γεωργία - Ελλάδα