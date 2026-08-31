Μεσογειακοί Αγώνες: «Ασημένια» η Ελλάδα στα 4Χ100 μ. γυναικών (vid)

Με ένα ακόμη μετάλλιο για την ελληνική αποστολή ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα του στίβου στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, καθώς η Εθνική ομάδα 4Χ100 μ. γυναικών κατέκτησε τη δεύτερη θέση.

Οι Σοφία Ιωσηφίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ολοκλήρωσαν την κούρσα σε 43.61, μένοντας μόλις τέσσερα εκατοστά του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή. Η Πορτογαλία ήταν εκείνη που πήρε το χρυσό μετάλλιο με 43.57.

Η ελληνική τετράδα διεκδίκησε μέχρι τα τελευταία μέτρα την πρώτη θέση, με την Εμμανουηλίδου να αναλαμβάνει το τελευταίο σκέλος της σκυταλοδρομίας και να πραγματοποιεί δυνατό φίνις. Η Αριαλίς Γκαντούγια Μαρτίνες, η οποία έτρεξε τελευταία για την Πορτογαλία, κατάφερε να διατηρήσει οριακά το προβάδισμα και να χαρίσει στη χώρα της τη νίκη.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Τουρκία με χρόνο 44.05, ενώ η Γαλλία ακολούθησε στην τέταρτη θέση με 44.69. Η Ιταλία, από την πλευρά της, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την κούρσα.

Τα αποτελέσματα του τελικού:

Πορτογαλία - 43.57 Ελλάδα - 43.61 Τουρκία - 44.05 Γαλλία - 44.69 Ιταλία - DNF

Στα 4Χ100 μ. των ανδρών, η ελληνική τετράδα των Γιάννη Βοσκόπουλου, Νίκου Παναγιωτόπουλου, Σωτήρη Γκαραγκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλου έφτασε κοντά στο βάθρο. Η Εθνική τερμάτισε σε 39.42 και κατέλαβε την τέταρτη θέση.

Στη δισκοβολία, ο Δημήτρης Παυλίδης ξεπέρασε για ακόμη μία φορά μέσα στη χρονιά το φράγμα των 60 μέτρων. Με καλύτερη προσπάθεια στα 60,93 μ., η οποία ήρθε στην πέμπτη βολή του, ολοκλήρωσε τον αγώνα στην πέμπτη θέση. Ο Έλληνας αθλητής είχε ακόμη βολές στα 59,21 μ., 58,52 μ., 59,90 μ., 60,56 μ. και 60,92 μ., ενώ το χάλκινο μετάλλιο κρίθηκε στα 63,89 μέτρα.

Καλή παρουσία πραγματοποίησε και η Παναγιώτα Δόση στο ύψος, πετυχαίνοντας την καλύτερη φετινή της επίδοση με 1,87 μ. και καταλαμβάνοντας την έκτη θέση. Ξεκίνησε τον αγώνα περνώντας με την πρώτη τα 1,75 μ., ενώ χρειάστηκε τη δεύτερη προσπάθεια στα 1,80 μ. και 1,84 μ. Στη συνέχεια ξεπέρασε με την τρίτη προσπάθεια τα 1,87 μ., ύψος στο οποίο είχε να φτάσει από το 2024, προτού ολοκληρώσει τον αγώνα με τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 1,90 μέτρα.

Το χρυσό μετάλλιο στο ύψος κατέκτησε η Μαρία Βούκοβιτς με 1,94 μ., δεύτερη ήταν η Έλενα Κουλιτσένκο με 1,92 μ. και την τρίτη θέση πήρε η Πιερόνι με 1,90 μέτρα.

Στο μήκος των γυναικών, η Ναταλία Μπέση κατέλαβε την έκτη θέση με καλύτερο άλμα στα 6,30 μ. (+1,0), ολοκληρώνοντας την παρουσία της στη διοργάνωση.

Η Εμμανουέλα Πλάκα τερμάτισε έβδομη στα 800 μ. με χρόνο 2:01.67. Πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας της, πίσω μόνο από το ατομικό της ρεκόρ των 2:01.27.

Στα 400 μ. των ανδρών, ο Σπύρος Κονιδάρης σημείωσε 47.39 και κατέλαβε τη 15η θέση στο σύνολο των τριών σειρών. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, η Αναστασία Ράπτη τερμάτισε σε 53.69 και πήρε την 11η θέση, σημειώνοντας παράλληλα την τρίτη καλύτερη επίδοση της καριέρας της.

Τέλος, στη σφαιροβολία των γυναικών, η Μαρία Μαγκούλια ολοκλήρωσε τον αγώνα στην έκτη θέση, έχοντας ως καλύτερη βολή τα 15,37 μέτρα.