Στοΐκοβιτς στη «Magic Euroleague»: «Απογοητευμένοι οι φίλοι της Παρτιζάν με τον τρόπο που ο Ζοτς αναγκάστηκε να φύγει»

Ο Νίκολα Στοΐκοβιτς, συντάκτης του Mozzart Sport και συνεργάτης πλέον της Magic Euroleague, μίλησε για τις επιπτώσεις αποχώρησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν.

Αναλυτικά όσα είπε στην εκπομπή του SDNA ο Σέρβος δημοσιογράφος:

«Οι φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται σε ευφορία για την επιστροφή του πολυνίκη προπονητή της Ευρώπης. Όμως οι φίλοι της Παρτιζάν εξακολουθούν να είναι δικαιολογημένα απογοητευμένοι για τον τρόπο που αναγκάστηκε να φύγει ο Ζοτς και να πάρει κάποιες σημαντικές αποφάσεις στη ζωή και την καριέρα του, αλλά και γιατί κατέληξε στον Παναθηναϊκό.

Ο λόγος για μία τέτοια απογοήτευση έγκειται στα όσα είπε τότε ο Ομπράντοβιτς πριν από σχεδόν 2,5 χρόνια, ότι είτε θα δούλευε μόνο στην Παρτιζάν, είτε δεν θα δούλευε πουθενά. Ακούγοντάς το αυτό οι οπαδοί της Παρτιζάν το εξέλαβαν ως μία υπόσχεση πώς θα τελειώσει την προπονητική του καριέρα στην ομάδα της Σερβίας και μετά θα αναλάβει διοικητικό πόστο. Ωστόσο λόγω συνθηκών αυτό δεν συνέβη και ο Ομπράντοβιτς αποχώρησε στα μέσα της περασμένης χρονιάς κάτι που προκάλεσε πραγματική θύελλα αντιδράσεων.

Επίσης αυτό το καλοκαίρι η φήμη της επιστροφής του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις και έγινε η πρώτη είδηση σε όλη τη Σερβία και σε όλη την Ευρώπη. Και ήταν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το 2021 όταν και τότε ο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στην Παρτιζάν και ο κόσμος συζητούσε για αυτό στις καφετέριες, στις αθλητικές εκπομπές, στη δουλειά. Οι φίλοι της Παρτιζάν δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει πλήρως την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς. Σε ένα βαθμό το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τον ίδιο το σύλλογο.

Μετά την αποχώρησή του η Παρτιζάν έχασε λίγο τον δρόμο της και αυτό το καλοκαίρι υπήρξαν αρκετές ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις με παίκτες. Κάτι τέτοιο δεν ήταν συνηθισμένο την περίοδο του Ομπράντοβιτς και αυτή ήταν και μία από τις συνέπειες της αποχώρησης του. Ετσι η Παρτιζάν αντικειμενικά έχασε ένα από τα ισχυρότερα ατού της που ήταν οι διαπραγματεύσεις γιατί πολλοί παίχτες ήθελαν να έρθουν με την ευκαιρία να συνεργαστούν με τον Ομπράντοβιτς.

Από την άλλη, πολλά αστέρια ήρθαν και στον Παναθηναϊκό, αλλά φυσικά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ περισσότερα χρήματα από την Παρτιζάν. Οι δυνατότητες του στην αγορά είναι μεγαλύτερες και σε κάθε περίπτωση οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν κάθε λόγο να είναι ενθουσιασμένοι και να ονειρεύονται ακόμα μία Ευρωλίγκα, ενώ οι οπαδοί της Παρτιζάν μπορούν ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες μελλοντικά και την πιθανότητα ο Ομπράντοβιτς να επιστρέψει κάποια στιγμή στον σύλλογο παίρνοντας διοικητικό ρόλο».