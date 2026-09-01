Νέο Audi Q3: Προνόμια που συνεχίζουν να κάνουν τη διαφορά (pics)

Η Audi παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη προνομιακή πρόταση απόκτησης για τη νέα οικογένεια Q3, καθιστώντας την premium εμπειρία του μοντέλου ακόμη πιο ελκυστική.

Το νέο Audi Q3, τόσο στην έκδοση SUV όσο και στην έκδοση Sportback, προσφέρεται τώρα από 299 ευρώ τον μήνα, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος Audi Auto Credit, με ονομαστικό επιτόκιο 3,9% και διάρκεια χρηματοδότησης 48 μηνών.

Η πρόταση συνδυάζεται με το νέο πρόγραμμα εγγύησης Audi Platinum, το οποίο προσφέρει κάλυψη έως 10 χρόνια ή 150.000 χλμ. Το Audi Platinum ενεργοποιείται ή ανανεώνεται αυτόματα με κάθε προγραμματισμένο service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Audi, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά και προστασία από απρόβλεπτα έξοδα. Παράλληλα, οι πελάτες απολαμβάνουν δωρεάν οδική βοήθεια Audi LongLife Mobility, η οποία ανανεώνεται με κάθε προγραμματισμένο service σε Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service Audi.

Την προνομιακή πρόταση συμπληρώνει το πακέτο εξοπλισμού Premium, το οποίο προσφέρει όφελος εξοπλισμού έως 2.400 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση. Με στοιχεία όπως μεταλλικό χρώμα, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, αναβαθμισμένο εσωτερικό και ατμοσφαιρικό φωτισμό, ενισχύει περαιτέρω τον premium χαρακτήρα του νέου Q3.

Δύο εκφράσεις του ίδιου δυναμικού χαρακτήρα

Το νέο Audi Q3 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και ένα υψηλής ποιότητας εσωτερικό, σχεδιασμένο με έμφαση στην άνεση και την ευχρηστία. Το Audi Q3 SUV δίνει έμφαση στην πρακτικότητα, στους πλούσιους χώρους και στην καθημερινή ευελιξία, ενώ το Audi Q3 Sportback προσθέτει μια ακόμη πιο δυναμική διάσταση, με τη χαρακτηριστική coupe σιλουέτα του. Και στις δύο εκδοχές, το ψηφιακό περιβάλλον οδήγησης, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και η υψηλή ποιότητα κατασκευής διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη premium εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν το νέο Audi Q3 και να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Εμπόρων Audi σε όλη την Ελλάδα και στο audi.gr.

Ενδεικτικό χρηματοδοτικό παράδειγμα

Ενδεικτική μηνιαία δόση 299€/μήνα με το πρόγραμμα Audi Q3 Auto Credit για το Audi Q3 SUV Advanced TFSI Hybrid S tronic 150 hp με πακέτο εξοπλισμού Premium, συνολικής αξίας 44.959€. Προκαταβολή 15.150€ (34%), χρηματοδοτούμενο ποσό 29.809€, ονομαστικό επιτόκιο 3,9% – πλέον εισφοράς 0,6% του Ν. 128/75 – και ΣΕΠΠΕ 4,88%, για 48 μήνες. Τελευταία δόση Balloon 21.517€. Περιλαμβάνονται άτοκα έξοδα διαχείρισης υπέρ τρίτων, Προστασία Δανείου Α και ασφάλιση οχήματος Protection Gold για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.