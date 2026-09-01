Νέα ατυχία στον Παναθηναϊκό: Κάταγμα στο χέρι ο Χέις - Ντέιβις

Ο Χέις Ντέιβις τραυματίστηκε στο χέρι κατά την διάρκεια της σημερινής προπόνησης (1/9) και οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου. Για έξι εβδομάδες εκτός ο Αμερικανός.

Με την σεζόν να μην έχει ξεκινήσει ακόμα ο Παναθηναϊκός μετρά ήδη δυο απώλειες, με την ατυχία να έχει βαρέσει «κόκκινο».

Όπως ενημέρωσε η «πράσινη» ΚΑΕ ο Χέις-Ντέιβις τραυματίστηκε στο χέρι κατά την διάρκεια της σημερινής προπόνησης (1/9) και οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου. Ο Αμερικανός άσος μεταφέρθηκε αμέσως στο «ΥΓΕΙΑ» και εκεί του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας, με τον ίδιο να επιστρέφει σε έξι εβδομάδες.

Όπως γίνεται κατανοητό, ο Χέις-Ντέιβις θα απουσιάσει από την προετοιμασία της ομάδας, με την επιστροφή του να υπολογίζεται στα τέλη του Οκτώβρη. Ο τραυματισμός αυτός έρχεται να προστεθεί σε αυτόν του Κέντρικ Ναν, ο οποίος υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης στις ΗΠΑ και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 2 μήνες.