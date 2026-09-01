Τεχνικός Διευθυντής Υδατοσφαίρισης ο Σωτήρης Ζουμπουλιάς

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Σωτήρη Ζουμπουλιά στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή Υδατοσφαίρισης.

Η ανακοίνωση του συλλόγου: «Η Διοίκηση της ΑΕΚ προχωρά με σταθερά βήματα στην αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των τμημάτων Υδατοσφαίρισης του Συλλόγου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Σωτήρης Ζουμπουλιάς αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή Υδατοσφαίρισης.

Ο Σωτήρης Ζουμπουλιάς, ως αθλητής, αγωνίστηκε σε υψηλό επίπεδο. Από το 1999 είναι προπονητής, έχοντας προπονήσει μεταξύ άλλων τον Νηρέα, την Νίκη Βόλου, τη Λάρισα, την Νανσί (Γαλλία), την Πετάχ Τίκβα (Ισραήλ), την Κ19 της Εθνικής Ομάδας Ισραήλ. Το 2021 ανέλαβε τη θέση του βοηθού προπονητή και προπονητή τερματοφυλάκων στην Εθνική Ομάδα της Κίνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ ακολούθησε το πέρασμά του από τις Εθνικές Ομάδες Ανδρών & Γυναικών του Ισραήλ. Το 2024 επέστρεψε στην Ελλάδα και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας της Ηλιούπολης. Ακολούθησε η κατάκτηση της 1ης θέσης στο World University Games του Ντουίσμπουργκ με την Εθνική Ομάδα της Γερμανίας, ενώ το 2025 ανέλαβε το Crey College, κατακτώντας την 3η θέση στο Εθνικό Πρωτάθλημα Νότιας Αφρικής. Τέλος, ήταν πρώτος προπονητής σε επίπεδο Ανδρών, Κ18 και Κ16 της Εθνικής Ομάδας της Ζιμπάμπουε».

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Σωτήρης Ζουμπουλιάς δήλωσε στο aek.gr: «Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα η ανάληψη της θέσης του Τεχνικού Διευθυντή Υδατοσφαίρισης της ΑΕΚ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Διοίκηση της ΑΕΚ και ιδιαίτερα τον Εκτελεστικό Διευθυντή, κ. Νίκο Παντερμαλή, για την εμπιστοσύνη και την επιλογή του προσώπου μου και του εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο του. Αναλαμβάνω με μεγάλη διάθεση για δουλειά και με στόχο να συμβάλω στην οργάνωση, την ανάπτυξη και την αγωνιστική εξέλιξη όλων των τμημάτων υδατοσφαίρισης της ΑΕΚ. Με συνεργασία, συνέπεια και κοινό όραμα, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα τμήμα και μια ακαδημία αντάξια της ιστορίας, της δυναμικής και του μεγέθους του Συλλόγου. Εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη σεζόν, με υγεία, σκληρή δουλειά και πολλές όμορφες στιγμές για όλη την οικογένεια της ΑΕΚ».

Σωτήρη, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!Η