59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής»: «Η 60η διοργάνωση θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στην ιστορία του θεσμού»

Με μία λαμπρή Τελετή Απονομών στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος έπεσε η «αυλαία» του 59ου Eurobank Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής». Ιστιοπλόοι, διοργανωτές, χορηγοί και φίλοι του θεσμού τίμησαν, με την παρουσία τους, τους νικητές και, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν στιγμές αγωνιστικής δράσης και, στη συνέχεια, να ανανεώσουν το ραντεβού τους για την επετειακή 60η διοργάνωση, η οποία, όπως ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι των Ομίλων, αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ελληνική ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας.

Ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας της Άνδρου θεσπίστηκε το 1967. Εμπνευστής και οραματιστής της διοργάνωσης ήταν ο Ιωάννης Β. Γουλανδρής. Για την υλοποίησή του συνεργάστηκαν ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος (τότε Βασιλικός Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος) με τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου. «Πρόκειται για μία συνδιοργάνωση που έχει φέρει πολλά ωραία πράγματα. Πρέπει να ειπωθεί ότι ένας από τους ιστορικότερους αγώνες της Ευρώπης φτιάχτηκε από ένα Ανδριώτη και αγκαλιάστηκε από έναν Όμιλο της Αθήνας. Του χρόνου η επέτειος πρέπει να γιορταστεί όπως αρμόζει στην ιστορία του θεσμού», τόνισε ο Έφορος Ναυταθλητικής Δραστηριότητας του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος και ιστιοπλόος Στρατής Ανδρεάδης.

Στην 59η διοργάνωση ξεχώρισε η παρουσία της νέας γενιάς. Περισσότεροι από δέκα ιστιοπλόοι κάτω των 25 ετών πήραν μέρος για πρώτη φορά στον αγώνα. Στους νέους αθλητές και αθλήτριες δόθηκε οικονομική χορηγία (μαθητεία) στη μνήμη του διακεκριμένου ιστιοπλόου Χριστόφορου Στράτου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2026. «Κανένας αγώνας της Άνδρου δεν είναι ίδιος με τον προηγούμενο. Έτσι και του χρόνου θα είναι και πάλι κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η μαγεία της διοργάνωσης. Εφέτος μας χαροποίησε η ανταπόκριση που είδαμε από τη νέα γενιά. Του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 60 χρόνια και θα σκεφτούμε τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου Φαίδων Ταμβακάκης.

Ο 59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής» συγκέντρωσε τα εύσημα από αγωνιζόμενους, χορηγούς και ανθρώπους που έχουν συνδέσει την αθλητική ιστορία τους με τη διοργάνωση. «Ήταν ένας πολύ καλός αγώνας και ιδιαίτερα το όρτσα πρίμα που διεξήχθη έξω από το λιμάνι της Χώρας. Τα πληρώματα είναι πολύ καλά. Υπάρχουν και πολλά νέα παιδιά και μακάρι να προχωρήσουν στον χώρο ώστε να ξαναδώσουν σε αυτή τη διοργάνωση την παλιά αίγλη της», υπογράμμισε ο Γιάννης Απειρανθίτης, Έφορος Λιμένος και Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων του Ν.Ο.Ε., μέλος της Επιτροπής Αγώνα και παλαιός ιστιοπλόος με δεκάδες συμμετοχές στη διοργάνωση της Άνδρου.

Η Ελλάδα έχει, διαχρονικά, συνδέσει την ιστορία, την ανάπτυξη και την εξωστρέφειά της με τη θάλασσα. Η Άνδρος, με τη μακραίωνη ναυτική της παράδοση, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές αυτής της ταυτότητας και ο Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι.Β. Γουλανδρής» έναν θεσμό που την αναδεικνύει με συνέπεια και διεθνή προσανατολισμό. Η Eurobank, ως Naming Partner του Αγώνα, και το Group Private Banking, που συμμετέχει ως Χρυσός Χορηγός για ένατη συνεχή χρονιά, στηρίζουν διαχρονικά τη διοργάνωση και την περαιτέρω ανάπτυξη ενός θεσμού με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ιστιοπλοΐα και τη ναυτική παράδοση της χώρας. Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με την έναρξη του Generation Forward, της νέας πρωτοβουλίας του Group Private Banking που αναδεικνύει τη σημασία της διαγενεακής συνέχειας.

Η διοργάνωση πλαισιώθηκε από ένα ισχυρό χορηγικό σχήμα, με συνεργάτες που στηρίζουν τη διαχρονική ανάπτυξη του θεσμού και συμβάλλουν στην ανάδειξη της διοργάνωσης και της ελληνικής ιστιοπλοΐας. Χρυσός χορηγός: Eurobank Private Banking. Αργυρός: Porsche. Χορηγοί: Leonidas Vrondissis, Von Poll Greece, Kir Gianni, L Papaphilippou & Co LLC, Kourtesis Wine Estate Andros, Μπύρα Νήσος, Alina & Leonidas Polemis. Υποστηρικτές: Explore Andros, Οικογένεια Βαφειά, Οικογένεια Σταματιάδη, Ζαχαροπλάστείο Δ. Κ. Λάσκαρη, Riva Rentals, Zarbis, Αndrop, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Ευ Άνδρος Λεμόνι, Symbeeosis, Κατερίνα Μωραΐτου – Μαρκιανού, Πανταζής Κατασκευαστική, Doculand, Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή. Ταξιδιωτικοί Χορηγοί: Golden Star Ferries, Fast Ferries. Χορηγοί Επικοινωνίας: ΣΚΑΪ, Ανδριακή Press, Asteras Radio, Εν Άνδρω, Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Άνδρου, Εύανδρος Ετήσια Ελεύθερη Έκδοση Άνδρου, Andros Livadia.