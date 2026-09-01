Οι Έλληνες ιστιοπλόοι διεκδικούν τρία μετάλλια σε 4 κατηγορίες στους Μεσογειακούς Αγώνες

Οι Έλληνες ιστιοπλόοι συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στους Μεσογειακούς Αγώνες το0υ Τάραντο και διεκδικούν μετάλλια στις τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες που συμμετέχουν.

Στα ILCA 6 η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025 και 2026 στην κατηγορία Youth Ερμιόνη Γκίκα ανέβηκε στην 1η θέση με 32 βαθμούς σε σύνολο 19 σκαφών από 12 χώρες και είναι το φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Στις οκτώ ιστιοδρομίες που έχουν γίνει έχει τερματίσει 1, 10 (την αφαίρεσε), 6, 5, 4, 3,4 και 9 αντίστοιχα.

Η Βαρβάρα Πόρτολου είναι 13η με 73 βαθμούς.

Στα ILCA 7 ο Μάριος Σταθάς βρίσκεται στην 3η θέση με 31 βαθμούς μεταξύ 19 σκαφών από 12 χώρες. Έχει τερματίσει 6, 1, 11 (την αφαίρεσε), 3, 4, 5, 10 και 2 αντίστοιχα.

Καλά πάει και ο Αδαμάντιος Πετριανός, ο οποίος είναι 5ος με 39 βαθμούς.

Στα iQFOiL γυναικών η Δανάη Ποντίφηξ ανέβηκε στην 1η θέση με 26 βαθμούς μεταξύ 10 σκαφών από 6 χώρες. Οι θέσεις της στις 10 κούρσες που έχουν διεξαχθεί είναι 1, 7,3 (την αφαίρεσε), 4, 3, 7, 1, 1, 1, 3 και 5 αντίστοιχα. Η Δανάη Γιαννούλη βρίσκεται στην 10η θέση.

Στην κατηγορία των ανδρών ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 10ος με 90β. και ο Πέτρος Κονταρίνης 12ος με 107 β. σε σύνολο 12 σκαφών από 8 χώρες.

ΣΤΗ ΒΟΝΙΤΣΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΤΙΜΙΣΤ U16

Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η καρδιά της ελληνικής ιστιοπλοΐας θα χτυπά στην Βόνιτσα και τον Αμβρακικό Κόλπο. Ο τοπικός Ναυταθλητικός Όμιλος υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας διοργανώνει το πανελλήνιο πρωτάθλημα Οπτιμιστ U16, ένα από τα σημαντικότερα αγωνιστικά γεγονότα της κατηγορίας, συγκεντρώνοντας 177 ιστιοπλόους από 42 ομίλους ολόκληρης της χώρας. Συγκεκριμένα θα αγωνιστούν 121 αγόρια και 56 κορίτσια.

Η πρώτη ιστιοδρομία έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη και οι φίλοι του αθλήματος θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα μέσω του Live Streaming στο κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube.

Έτσι, μέχρι την Κυριακή η Βόνιτσα θα βρίσκεται στο επίκεντρο της ελληνικής ιστιοπλοΐας, υποδεχόμενη εκατοντάδες αθλητές, προπονητές, συνοδούς, στελέχη ομίλων και επισκέπτες.

Ο Δήμος Ακτίου–Βόνιτσας υποστηρίζει τη διοργάνωση μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ακτίου–Βόνιτσας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας.