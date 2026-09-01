Βαρύ πένθος για τον Αχιλλέα Μπέο: «Εφυγε» αιφνιδίως η μονάκριβη αδερφή του Βάσω

Βαρύ πένθος για τον δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο, καθώς η αδερφή του Βάσω έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ κολυμπούσε χθες το μεσημέρι σε ακτή της Αττικής. Λίγο αργότερα υπέστη ανακοπή και, παρά την άμεση κινητοποίηση «έσβησε».

Ο αιφνίδιος θάνατός της προκάλεσε σοκ στην οικογένεια και στους ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα βαρύ είναι το πλήγμα για τον Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την οικογένεια, διατηρούσε ιδιαίτερα στενή σχέση με την αδελφή του.

Τα δύο αδέλφια ήταν πολύ αγαπημένα, ενώ ο δήμαρχος Βόλου είχε ιδιαίτερη αδυναμία στη Βάσω. Το άγγελμα του θανάτου της τον έχει συγκλονίσει, καθώς πρόκειται για μια απώλεια που ήρθε αιφνίδια και αναπάντεχα. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό της οικογένειας, συντετριμμένος για τη μεγάλη απώλεια, προσπαθώντας να διαχειριστεί τον ξαφνικό χαμό της 65χρονης αδερφής του.

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της καθώς και στον δήμαρχο Βόλου για την τραγική απώλεια.

Πηγή: taxydromos.gr