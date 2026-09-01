Τολιόπουλος: «Κρατάμε την νοοτροπία, απίστευτο να παίζεις για το εθνόσημο με τόσο κόσμο»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος σε δηλώσεις του μετά τη νίκη - θρίλερ της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία, στάθηκε στη νοοτροπία των παικτών και τον κόσμο που έδωσε ώθηση στην ομάδα.

Η Εθνική Ανδρών πανηγύρισε μέσα σε ένα γεμάτο Telekom Center Athens, μια σπουδαία νίκη έναντι της Ισπανίας με 108-106, παραμένοντας όρθια για τα υπόλοιπα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και δείχνοντας, ότι θα παλέψει μέχρι το τέλος για την πρόκριση σε έναν όμιλο, όπου πλέον… δεν χωρούν προβλέψεις, μετά το τελευταίο «παράθυρο».

Η «γαλανόλευκη» αντιμετώπισε χθες (31/8) τη «Ρόχα» σε ένα παιχνίδι ύψιστης σημασίας και για τις δύο ομάδες. Από τη μία, οι Ισπανοί προέρχονταν από την εντός έδρας ήττα από την Πορτογαλία και από την άλλη, η Εθνική μας δεν είχε περιθώρια για άλλο «στραβοπάτημα» μετά την ήττα από την Ουκρανία στη Ρίγα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε στο παιχνίδι με ρεκόρ 3-4 και γνώριζε πως η νίκη απέναντι στους Ισπανούς ήταν μονόδρομος. Τελικά, έπειτα από ένα «θρίλερ» που κρίθηκε στην παράταση, η ελληνική ομάδα πήρε το αποτέλεσμα που τόσο χρειαζόταν, μαζί με μια σημαντική ψυχολογική και αγωνιστική «ώθηση» εν όψει των επόμενων «παραθύρων» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

«Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη νίκη»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος, μιλώντας μετά το τέλος της αναμέτρησης, στάθηκε στην πίεση που υπήρχε για το αποτέλεσμα και εξήγησε πως στο μυαλό των Ελλήνων διεθνών δεν υπήρχε άλλο σενάριο πέρα από τη νίκη. «Δεν υπήρχε κάτι άλλο εκτός από την νίκη σε αυτό το παιχνίδι, ξέραμε ότι αν χάναμε θα ήταν σαν το τελειωτικό χτύπημα. Έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Είχαμε και οι δύο πίεση, ωστόσο στο τέλος φανήκαμε πιο δυνατοί και πήραμε την νίκη».

Σε παιχνίδια τέτοιου επιπέδου, στα οποία η νίκη έρχεται μέσα από μεγάλη προσπάθεια, χρειάζονται και παίκτες που θα βγουν μπροστά στα κρίσιμα σημεία. Για την Εθνική, αυτοί ήταν μεταξύ άλλων ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Ντίνος Μήτογλου, οι οποίοι έδωσαν σημαντικές λύσεις όταν η ομάδα χρειάστηκε επιθετική ώθηση.

Ο Τολιόπουλος αναφέρθηκε στην παρουσία των δύο συμπαικτών του, χωρίς ωστόσο να παραλείψει τη συνολική προσπάθεια όλων όσοι αγωνίστηκαν. «Ο Ντόρσεϊ και ο Μήτογλου έκαναν απίστευτη δουλειά, επιθετικά ήταν καταπληκτικοί, μας βοήθησαν πολύ σε στιγμές που κολλήσαμε. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι… όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν, έδωσαν την καρδιά τους και την ψυχή τους, για να πάρουμε την νίκη και αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο διεθνής γκαρντ και στην παρουσία του κόσμου όπου 17.677 φίλαθλοι βρέθηκαν στο πλευρό της Εθνικής, δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα και δίνοντας επιπλέον ώθηση στους παίκτες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν παρέλειψε να τους ευχαριστήσει για τη στήριξή τους λέγοντας πως, «Ο κόσμος ήταν καταπληκτικός, το να παίζεις στην χώρα σου με σχεδόν 18 χιλιάδες κόσμο που να σε στηρίζει είναι κάτι το εκπληκτικό και τους ευχαριστούμε πολύ που ήρθαν εν μέσω καλοκαιριού για να το κάνουν».

Η νίκη επί της Ισπανίας μπορεί να έδωσε στην Εθνική την απαραίτητη βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα, όμως το μήνυμα του Τολιόπουλου ενόψει της συνέχειας είναι ξεκάθαρο. Η ομάδα πρέπει να κρατήσει τη νοοτροπία που έδειξε στο χθεσινό παιχνίδι και να συνεχίσει με μοναδικό στόχο τη νίκη στα επόμενα «παράθυρα». «Πρέπει να κρατήσουμε την νοοτροπία που δείξαμε σήμερα. Πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από την νίκη, πρέπει να δουλέψουμε μόνο για την νίκη, καλως ή κακώς δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα αν θέλουμε να βρεθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».