Hoopfellas στη «Magic Euroleague»: «Αξίζει τα 14 εκατ. για 4 χρόνια ο Ντόρσεϊ;»

Ο Hoopfellas απαντά στο ερώτημα για το αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ζητάει υπερβολικά χρήματα για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό.

Το θέμα Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής θετική τροπή στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με τον Έλληνα γκαρντ για την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο διεθνής γκαρντ φέρεται να ζητά περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την επέκταση της συνεργασίας του με τους «ερυθρόλευκους», με τις συνολικές απαιτήσεις του για τετραετές συμβόλαιο να φτάνουν τα 14 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ντόρσεϊ προέρχεται από εξαιρετική σεζόν στην EuroLeague, όπου μέτρησε 15,9 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ ανά αγώνα, γεγονός που έχει ανεβάσει σημαντικά τις μετοχές του.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ και να τον επιβραβεύσει οικονομικά, ωστόσο μένει να φανεί αν οι δύο πλευρές θα βρουν τη «χρυσή τομή» στο οικονομικό.

Το νέο μέλος της «Magic Euroleague», Hoopfellas σχολίασε την υπόθεση Ντόρσεϊ-Ολυμπιακός απαντώντας στο ερώτημα για το αν τα χρήματα που ζητάει ο παίκτης των Πειραιωτών είναι υπερβολικά για την αγορά.