Ιωάννινα: Μεθυσμένος 29χρονος τσακώθηκε με την σύντροφό του και την τραυμάτισε με το αυτοκίνητο – Δίνει μάχη για τη ζωή της

Ακόμη μία σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στα Ιωάννινα, με μία 24χρονη κοπέλα να δίνει μάλιστα μάχη για τη ζωή της μετά από καυγά με τον σύντροφό της.

Η 24χρονη, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων καθώς μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 01.09.2026 από την Ηγουμενίτσα, ύστερα από καυγά με τον 29χρονο φίλο της, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συντρόφου του, αλλά και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Ηγουμενίτσα και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές.

Όπως αποκάλυψε η έρευνα των αρχών, το ζευγάρι καυγάδιζε και ο 29χρονος έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η γυναίκα βρισκόταν πάνω στο καπό. Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει από το αυτοκίνητο και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο 29χρονος τηλεφώνησε στο 100 και ανέφερε το συμβάν.

Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε αρχικά για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων στο νοσοκομείο Φιλιατών και στην συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Από αλκοτέστ που πραγματοποιήθηκε στον 29χρονο, διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος. Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Τρίτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Πηγή: Newsit.gr