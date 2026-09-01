Προγνωστικά Βόλος – Καλαμάτα: Με τα γκολ στο προσκήνιο

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά ημέρας για την αναμέτρηση.
Ανάλυση Βόλος
Ο Βόλος απέφυγε την ήττα στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή, μένοντας στο 1-1 και κατακτώντας τον πρώτο του βαθμό στη φετινή Super League. Η ομάδα της Μαγνησίας πραγματοποίησε μέτρια εμφάνιση, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, όμως τα δεδομένα άλλαξαν όταν απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα στις αρχές του δεύτερου μέρους.
Ανάλυση Καλαμάτα
Η Καλαμάτα γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της στη Super League, χάνοντας με 2-0 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές παραμένει χωρίς βαθμό, ενώ η εμφάνισή της δεν της επέτρεψε να διεκδικήσει με αξιώσεις ένα θετικό αποτέλεσμα.
Δείτε τα προγνωστικά Βόλος – Καλαμάτα!
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