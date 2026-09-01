Προγνωστικά Βόλος – Καλαμάτα: Με τα γκολ στο προσκήνιο

Ο Βόλος υποδέχεται την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά ημέρας για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Βόλος

Ο Βόλος απέφυγε την ήττα στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή, μένοντας στο 1-1 και κατακτώντας τον πρώτο του βαθμό στη φετινή Super League. Η ομάδα της Μαγνησίας πραγματοποίησε μέτρια εμφάνιση, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, όμως τα δεδομένα άλλαξαν όταν απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα στις αρχές του δεύτερου μέρους.

Ανάλυση Καλαμάτα

Η Καλαμάτα γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της στη Super League, χάνοντας με 2-0 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές παραμένει χωρίς βαθμό, ενώ η εμφάνισή της δεν της επέτρεψε να διεκδικήσει με αξιώσεις ένα θετικό αποτέλεσμα.

Δείτε τα προγνωστικά Βόλος – Καλαμάτα!

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