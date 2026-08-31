Ανησυχία με Μιλουτίνοφ: Αποχώρησε υποβασταζόμενος από το Ιταλία-Σερβία (pics)

Η Σερβία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ιταλία για την Β’ φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ. Πιο συγκεκριμένα, ο Ακέλε έπεσε πάνω του, με τον έμπειρο σέντερ να χτυπάει στο γόνατο.
Έτσι, επικρατεί ανησυχία για τον αστέρα του Ολυμπιακού.
😢 Milutinov vient de se blesser contre l’Italie avec la Serbie. On espère que ce n’est pas trop grave pour le joueur de l’Olympiacos !— EuroLeague France 🇫🇷 (@EuroLeagueFr) August 31, 2026
📸 @matty_vanpersie #EuroLeague pic.twitter.com/bVaqTuO1Sy