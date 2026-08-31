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Ανησυχία με Μιλουτίνοφ: Αποχώρησε υποβασταζόμενος από το Ιταλία-Σερβία (pics)

Μπάσκετ
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Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχώρησε υποβασταζόμενος από το ματς της Σερβίας απέναντι στην Ιταλία.

Η Σερβία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ιταλία για την Β’ φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ. Πιο συγκεκριμένα, ο Ακέλε έπεσε πάνω του, με τον έμπειρο σέντερ να χτυπάει στο γόνατο.

Έτσι, επικρατεί ανησυχία για τον αστέρα του Ολυμπιακού.

 

Ανησυχία με Μιλουτίνοφ: Αποχώρησε υποβασταζόμενος από το Ιταλία-Σερβία (pics)