Ανησυχία με Μιλουτίνοφ: Αποχώρησε υποβασταζόμενος από το Ιταλία-Σερβία (pics)

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχώρησε υποβασταζόμενος από το ματς της Σερβίας απέναντι στην Ιταλία.

Η Σερβία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ιταλία για την Β’ φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ. Πιο συγκεκριμένα, ο Ακέλε έπεσε πάνω του, με τον έμπειρο σέντερ να χτυπάει στο γόνατο.

Έτσι, επικρατεί ανησυχία για τον αστέρα του Ολυμπιακού.

Srpski reprezentativac Nikola Milutinov povredio je potkolenicu, jer mu je Akele pao na levu nogu. Na kraju nije mogao da hoda, nego je izašao uz pomoć ljudi iz stručnog štaba. pic.twitter.com/nwOOZtobjL — Mozzart Bet (@MozzartBet) August 31, 2026