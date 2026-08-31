Ιστορικό ασημένιο μετάλλιο για την Εθνική Ανδρών στον Τάραντα

Ιστορική επιτυχία για την Εθνική χάντμπολ ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, παρά την ήττα με 31-29 από την Αίγυπτο στον τελικό της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, το οποίο είναι το πρώτο στην ιστορία του ελληνικού χάντμπολ σε Μεσογειακούς Αγώνες.

Οι διεθνείς έφτασαν πολύ κοντά ακόμη και στην κορυφή, καθώς διεκδίκησαν τη νίκη μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα ενός τελικού που κρίθηκε οριστικά στην εκπνοή.

Πρώτος σκόρερ για την Ελλάδα ήταν ο Στάθης με οκτώ γκολ, ενώ έξι σημείωσε ο Τζίμπουλας. Η Εθνική ολοκλήρωσε τον αγώνα με 29 γκολ σε 45 προσπάθειες, την ώρα που η Αίγυπτος είχε 31 στις 46.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν απόλυτα ισορροπημένο. Η Αίγυπτος βρέθηκε μπροστά με 7-5, όμως η Εθνική αντέδρασε και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, φτάνοντας αρχικά στο 9-11 και στη συνέχεια στο 11-13. Οι Αιγύπτιοι απάντησαν με τέσσερα διαδοχικά γκολ για το 15-13, χωρίς όμως να μπορέσουν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι την ανάπαυλα.

Η Ελλάδα επέστρεψε και πάλι, με τον Τζίμπουλα να μειώνει σε 16-15, τον Παπαντωνόπουλο να ισοφαρίζει και τον Τζωρτζίνη να διαμορφώνει το 17-17, με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Οι δύο ομάδες παρέμειναν μαζί στο σκορ μέχρι το 20-20 στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκείνο το σημείο η Αίγυπτος βρήκε τις λύσεις για να δημιουργήσει μία μικρή διαφορά, φτάνοντας στο +3 με 24-21, 25-22 και 26-23.

Η ελληνική ομάδα δεν άφησε, όμως, τον τελικό να ξεφύγει. Παγιάτης και Μπάτης μείωσαν τη διαφορά στο ένα γκολ (26-25), ενώ ο Στάθης έδωσε σημαντικές λύσεις επιθετικά και κράτησε την Εθνική σε απόσταση αναπνοής.

Η αγωνία κορυφώθηκε στο τελευταίο δίλεπτο. Η Αίγυπτος προηγήθηκε 29-27, ο Στάθης μείωσε σε 29-28 και στη συνέχεια οι δύο ομάδες βρήκαν από ένα γκολ από τα επτά μέτρα. Ο Μπάτης έκανε το 30-29 στο 58:46 και κράτησε ανοιχτή τη μάχη για το χρυσό.

Ακόμη και μετά τη δίλεπτη αποβολή του Στάθη στο 59:43, η Ελλάδα είχε την ευκαιρία να στείλει τον τελικό στην παράταση, όταν η Αίγυπτος έχασε την κατοχή στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η Εθνική, ωστόσο, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την τελευταία της ευκαιρία και ο Ελνακάντι πέτυχε στην εκπνοή το γκολ για το τελικό 31-29.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 7-6, 9-9, 11-12, 15-13, 17-17 (ημ.), 20-20, 22-21, 24-22, 27-26, 28-27, 31-29.

Ελλάδα (Ζαραβίνας): Μπατής 3 , Τζίμπουλας 6, Παγιάτης 3, Παπάζογλου 1, Αναστασίου, Παπαντωνόπουλος 1 (9/40, 23%), Στάθης 8, Ελευθεριάδης 2, Τάπαντζης, Κυριακίδης, Κουκουλάς 3, Ρούσος 1, Τζωρτζίνης 1.